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來亂的？北韓今發射兩枚不明飛行物

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
北韓試射飛彈示意圖。路透
北韓試射飛彈示意圖。路透

韓聯社報導，根據南韓聯合參謀本部（JCS），北韓今天從元山市向日本海（南韓稱東海）發射兩枚不明飛行物。

【中央社／東京2日綜合外電報導】

日本放送協會（NHK）報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓今天發射飛行體，南韓軍方與美軍正在急著蒐集詳細情報並進行分析。

日本防衛省相關人士表示，得到北韓發射疑似彈道飛彈的飛行物情報。至於對日本有無影響，防衛省正持續蒐集情報。

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