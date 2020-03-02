來亂的？北韓今發射兩枚不明飛行物

周日 (3月1日) 上午的局勢還算平靜，但到了下午，希臘軍隊和警察巡邏隊使用催淚瓦斯和閃光彈阻止數千名難民入境。此外，他們也用催淚瓦斯和水炮車逼退人群。難民向警察丟擲石頭等雜物，造成一人受傷。

2020-03-02 12:05