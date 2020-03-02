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亞洲製造業景氣2月全面急縮 疫情影響迄今最明確證據

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日本Jibun銀行製造業採購經理人指數（PMI）2月由1月的48.8降至47.8，是2016年5月來最低。路透
日本Jibun銀行製造業採購經理人指數（PMI）2月由1月的48.8降至47.8，是2016年5月來最低。路透

日本2月製造業景氣創近四年來最低，可謂新冠肺炎疫情對製造業影響最明確證據。亞洲製造業從南韓、台灣、越南、泰國到馬來西亞都全面萎縮。

日韓近來新冠肺炎確診病例爆增。日本Jibun銀行製造業採購經理人指數（PMI）2月由1月的48.8降至47.8，是2016年5月來最低。南韓PMI由1月的49.8降到四個月來最低的48.7。低於50表示景氣萎縮。

台灣2月製造業PMI為49.9，上月為51.8。泰國、馬來西亞也維持萎縮。越南PMI降到六年來最低的49。

這個工廠信心指標印證疫情打亂供應鏈並抑制需求，對亞洲產業已產生不良影響。

中國國家統計局周六公布的數據顯示，2月份製業PMI從此前一個月的50驟降至35.7，遠低於經濟學家預估中值45。

PMI 馬來西亞 新冠肺炎

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