阿富汗：釋放塔利班囚犯 美國說了不算

（德國之聲中文網）美國和塔利班於周六（2月29日）在卡塔爾簽署了一項旨在結束阿富汗戰爭的重要協議。簽署雙方都稱該協議是具有歷史意義的裡程碑，是飽經戰禍的阿富汗實現和平的重要一步。

阿富汗政府雖然沒有直接參與協議簽署，但是卻派遣了一支代表團見證了在多哈舉行的簽署儀式。阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）周日表示，無法保證執行釋放5000名塔利班囚犯的要求。賈尼在喀布爾舉行的新聞發布會上指出："阿富汗的內部談判中可以加入對此事項的討論，但是不能將此作為對話的先決條件。"賈尼補充道，釋放塔利班囚犯"屬於阿富汗政府而非美國政府的職權範圍"。

根據美國和塔利班簽署的協議，在3月10日前，美方與阿富汗政府會釋放最多5000名囚犯，塔利班則會釋放最多1000名囚犯。

該協議的重要內容還包括美軍從阿富汗逐步撤軍，美國將在135天之內，從目前駐扎在阿富汗的1.2萬名士兵中撤出8600人。作為對應條件，塔利班則承諾不再讓阿富汗成為恐怖分子的庇護所，並與喀布爾政府進行和平談判。包括塔利班在內的阿富汗各方將於3月10日開始內部談判，討論"完全和永久停火"的時間和方式。如果塔利班嚴格履行協議條款，美軍將在14個月內完全撤出阿富汗。

最終目標：全面停火

根據聯合國網站消息，聯合國秘書長古特雷斯周六就該和平協議發表聲明，對實現阿富汗"持久政治解決方案"的努力表示贊許，聲明稱"今天在多哈和喀布爾所發生的一切，標志著各方在這一領域的重要進展。" 古特雷斯還希望"阿富汗人民對於和平的深切渴望"能夠通過由阿富汗人主導的包容性進程得到實現，希望阿富汗的婦女和青年能夠真正參與其中。他在聲明中重申，"聯合國致力於支持阿富汗的政府和人民"。

在此次協議簽署前，阿富汗經歷了暴力減少、較為平靜的七天。阿富汗總統賈尼周日還表示，阿富汗將繼續減少暴力，以至最終達成全面停火的目標。他說："米勒(Scott Miller)上將已要求塔利班如此行事"。他口中的米勒上將是美國駐阿富汗部隊指揮官。但是，加尼對即將舉行阿富汗內部談判持懷疑態度。

此前，塔利班多次稱阿富汗政府為美國的"傀儡"，一直拒絕與他們直接對話。觀察者認為，阿富汗境內達成和平談判至少需要一年或一年半的時間。

安靜/任琛 (路透社, 法新社，聯合國新聞)

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