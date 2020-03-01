阿富汗：釋放塔利班囚犯 美國說了不算

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）美國和塔利班於周六（2月29日）在卡塔爾簽署了一項旨在結束阿富汗戰爭的重要協議。簽署雙方都稱該協議是具有歷史意義的裡程碑，是飽經戰禍的阿富汗實現和平的重要一步。

阿富汗政府雖然沒有直接參與協議簽署，但是卻派遣了一支代表團見證了在多哈舉行的簽署儀式。阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）周日表示，無法保證執行釋放5000名塔利班囚犯的要求。賈尼在喀布爾舉行的新聞發布會上指出："阿富汗的內部談判中可以加入對此事項的討論，但是不能將此作為對話的先決條件。"賈尼補充道，釋放塔利班囚犯"屬於阿富汗政府而非美國政府的職權範圍"。

根據美國和塔利班簽署的協議，在3月10日前，美方與阿富汗政府會釋放最多5000名囚犯，塔利班則會釋放最多1000名囚犯。

該協議的重要內容還包括美軍從阿富汗逐步撤軍，美國將在135天之內，從目前駐扎在阿富汗的1.2萬名士兵中撤出8600人。作為對應條件，塔利班則承諾不再讓阿富汗成為恐怖分子的庇護所，並與喀布爾政府進行和平談判。包括塔利班在內的阿富汗各方將於3月10日開始內部談判，討論"完全和永久停火"的時間和方式。如果塔利班嚴格履行協議條款，美軍將在14個月內完全撤出阿富汗。

最終目標：全面停火

根據聯合國網站消息，聯合國秘書長古特雷斯周六就該和平協議發表聲明，對實現阿富汗"持久政治解決方案"的努力表示贊許，聲明稱"今天在多哈和喀布爾所發生的一切，標志著各方在這一領域的重要進展。" 古特雷斯還希望"阿富汗人民對於和平的深切渴望"能夠通過由阿富汗人主導的包容性進程得到實現，希望阿富汗的婦女和青年能夠真正參與其中。他在聲明中重申，"聯合國致力於支持阿富汗的政府和人民"。

在此次協議簽署前，阿富汗經歷了暴力減少、較為平靜的七天。阿富汗總統賈尼周日還表示，阿富汗將繼續減少暴力，以至最終達成全面停火的目標。他說："米勒(Scott Miller)上將已要求塔利班如此行事"。他口中的米勒上將是美國駐阿富汗部隊指揮官。但是，加尼對即將舉行阿富汗內部談判持懷疑態度。

此前，塔利班多次稱阿富汗政府為美國的"傀儡"，一直拒絕與他們直接對話。觀察者認為，阿富汗境內達成和平談判至少需要一年或一年半的時間。

安靜/任琛 (路透社, 法新社，聯合國新聞)

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

睦鄰為先 李顯龍祝賀慕尤丁任首相邀訪新加坡

馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁今天宣誓成為馬來西亞第8任首相，新加坡總理李顯龍除祝賀外，也邀請慕尤丁訪問新加坡，進一步強化...

美軍簽署協議 將加速撤出阿富汗

美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）2月29日簽署一項歷史性的協議，為終結美軍在阿國長達18年的戰爭鋪路。川普上月29日表示，美軍將自阿富汗撤離，近期內他也會與塔利班的領袖會面。

阿富汗：釋放塔利班囚犯 美國說了不算

美國和塔利班於周六（2月29日）在卡塔爾簽署了一項旨在結束阿富汗戰爭的重要協議。簽署雙方都稱該協議是具有歷史意義的裡程碑，是飽經戰禍的阿富汗實現和平的重要一步。

土耳其「放行」 希臘全力阻止難民入歐

希臘的一名政府官員周日（3月1日）表示，從周六到周日早上，希臘阻止了近一萬「非法」移民從從土耳其進入歐洲...

土耳其宣布春之盾行動 出兵敘利亞討伐阿塞德

土耳其今天正式宣布對敘利亞展開代號「春之盾行動」的軍事任務。國防部長艾卡指出，這項行動於2月27日展開後，已經「消滅」約...

和美簽協議後塔利班會多國外交官 爭取國際認同

根據阿富汗民兵組織塔利班今天發布聲明，就在他們和美國簽署協議結束阿富汗內戰後數小時，塔利班政治領袖巴拉達已會晤俄羅斯等國...

鑽石公主號全員下船

NHK報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信1日在記者會上說，鑽石公主號郵輪所有船員都已下船，包括船長。

影／轉職搖滾歌手？退出王室倒數 哈利揪邦喬飛合唱募款

英國哈利王子身為英國王室工作成員倒數最後一個月，找來美國搖滾天團邦喬飛，為「永不屈服運動會」（Invictus Game...

敘利亞人道危機 馬克宏籲土耳其俄羅斯永久停火

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，總統馬克宏今天和土耳其和俄羅斯領袖談話時，呼籲兩國在敘利亞伊德利布...

馬來族獨霸新政府 學者擔憂傷害馬來西亞民主

馬來西亞政壇紛擾落幕，土著團結黨主席慕尤丁將出任總理，學者潘永強分析，此結果對馬來西亞的民主鞏固造成傷害，屆時將形成一個以馬來族群為主的單一政府。

慕尤丁宣誓就任大馬總理 馬哈迪拒投降

馬來西亞土著團結黨（Muhyiddin Yassin）主席慕尤丁周日（1日）宣誓就任總理，但由馬哈迪領導的希望聯盟拒絕棄械投降。

揭弊記者之死激民憤 反貪政黨贏得斯洛伐克大選

斯洛伐克選民今天讓中間偏右的反貪腐在野黨「平民黨」（OLaNO）贏得國會大選壓倒性勝利，2018年一名揭弊記者遭謀殺掀起...

熱門新聞

美股暴跌 川普急了？不到1小時後 川普又要開記者會

紐時：為何這波美股大跌即使降息也可能無法止災？

醜女大翻身！越南女告白被拒後 自學化妝打扮變身美少女

梅根、哈利驚曝回英國 不讓女王看曾孫

美股上周崩跌 尾盤見曙光

疫情燒難復工 NASA認證：中國空汙大幅改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。