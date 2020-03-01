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土耳其「放行」 希臘全力阻止難民入歐

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希臘的一名政府官員周日（3月1日）表示，從周六到周日早上，希臘阻止了近一萬「非法」移民從從土耳其進入歐洲。圖／德國之聲中文網
希臘的一名政府官員周日（3月1日）表示，從周六到周日早上，希臘阻止了近一萬「非法」移民從從土耳其進入歐洲。圖／德國之聲中文網

希臘的一名政府官員周日（3月1日）表示，從周六到周日早上，希臘阻止了近一萬「非法」移民從從土耳其進入歐洲。

土耳其周五宣布將不再阻止難民進入歐洲後，周六已有約13000名聚集在土耳其和希臘的邊境上。希臘國防部副部長史蒂芬尼斯（Alkiviadis Stefanis）向希臘電視台Skai表示：「從周六早上6點到周日上午六點，我們在埃夫羅斯（Evros）地區阻止了9972名非法入境者。」

與此同時，土耳其則表示超過76000移民已成功越境進入希臘。土耳其內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）周日在推特上表示：「已有76358名移民從埃迪爾內（Edirne）離開我國。」

至少220名移民抵達勒斯博島

周六晚間至周日凌晨，確實有移民成功越境進入希臘。德國之聲在希臘的記者從當地發來報導稱：「220名難民登錄希臘勒斯博島（Lesbos），已被帶到當地的一個營地中。」路透社的消息顯示，24小時之內，有超過500人從土耳其進入希臘。

一位在邊境的男子向德國之聲記者表示：「我們從新聞中聽說邊境開放了。現在我們才知道這只是一場政治遊戲。」

同樣和土耳其擁有共同邊境的保加利亞表示，目前尚未有非法移民入境。

提升警戒級別

歐盟邊境和海岸警衛局（Frontex）周日表示，預計將有數以萬計的移民試圖進入歐盟，因此他們升高了土耳其邊境的警戒級別，並表示正在安排支持希臘。該邊境控制機構的發言人在向法新社發出的聲明中表示：「我們已經將所有和土耳其的邊境警戒級別提升為高級。」這名發言人補充說：「我們收到希臘希望得到額外支持的要求。我們已經採取措施向希臘提供技術支持和增派警力。」

安靜/任琛 (法新社, 路透社, 德新社)

本文章由德國之聲授權提供】

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