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影／轉職搖滾歌手？退出王室倒數 哈利揪邦喬飛合唱募款

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
英國哈利王子身為英國王室工作成員倒數最後一個月，找來美國搖滾天團邦喬飛，為「永不屈服運動會」（Invictus Games）錄音，合唱新版主題曲「Unbroken」。Instagram/sussexroyal
英國哈利王子身為英國王室工作成員倒數最後一個月，找來美國搖滾天團邦喬飛，為「永不屈服運動會」（Invictus Games）錄音，合唱新版主題曲「Unbroken」。Instagram/sussexroyal

英國哈利王子身為英國王室工作成員倒數最後一個月，找來美國搖滾天團邦喬飛，為「永不屈服運動會」（Invictus Games）錄音，合唱新版主題曲「Unbroken」，被媒體開玩笑猜測哈利王子離開英國王室之後，難道想當搖滾歌手？

邦喬飛在2019年推出的「Unbroken」，主打呼籲大眾關心有創傷壓力症候群的退伍軍人，這次在被哈利選上做為「永不屈服運動會」主題曲，並在曾錄製「披頭四」11張專輯的傳奇錄音室「艾比路錄音室」（Abbey Road Studios）錄製。主唱強邦喬飛事先向哈利王子傳授演唱技巧，笑說：「你就當作是在臥室裡唱歌就可以了。」

既然都來到了「艾比路錄音室」，兩人也和「永不屈服運動會」合唱團員，模仿1969年披頭四經典專輯封面，在錄音室外的斑馬線拍合照。吸引了大批遊客駐足圍觀。

對於哈利即將脫離王室身分一事，邦喬飛表示想擁抱哈利給與鼓勵：「身為美國人很難去理解他所經歷過的一切，但我們對他的家人都很敬佩。現在我只想給哈利一個大大的擁抱。」

哈利和妻子梅根馬可將於下月31日正式退出英國王室。哈利與邦喬飛2人合唱的「Unbroken」將於下月推出，銷售所得將捐做該運動會基金之用。

哈利王子和邦喬飛還與「永不屈服運動會」合唱團員，模仿1969年披頭四經典專輯封面，在錄音室外的斑馬線拍合照。美聯社
哈利王子和邦喬飛還與「永不屈服運動會」合唱團員，模仿1969年披頭四經典專輯封面，在錄音室外的斑馬線拍合照。美聯社

英國 王室 哈利王子

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