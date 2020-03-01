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馬來族獨霸新政府 學者擔憂傷害馬來西亞民主

世界日報 / 編譯中心╱綜合29日電
慕尤丁（中）將任大馬總理，馬哈迪不服、亮國會過半支持名單。 美聯社
慕尤丁（中）將任大馬總理，馬哈迪不服、亮國會過半支持名單。 美聯社

馬來西亞政壇紛擾落幕，土著團結黨主席慕尤丁將出任總理，學者潘永強分析，此結果對馬來西亞的民主鞏固造成傷害，屆時將形成一個以馬來族群為主的單一政府。

馬來西亞南方大學通識教育中心主任潘永強表示，目前拿到政權的是過去比較保守、威權的黨派，這對馬來西亞民主鞏固過程有所傷害。希望聯盟政府程序上執政近兩年，推動各種體制或政策改革，如今卻透過政治上變化，讓慕尤丁出任總理。

根據潘永強分析，新的政府組成是一個以馬來族群為主的政府，並沒有含括代表華人、印度族群的主流政黨在其中。過去馬來西亞60多年來的政治發展，不論是由誰主政，都需要納入不同族群並分享權力。

潘永強認為，即使是昔日巫統或馬哈迪權力最顛峰時代，均未放棄這種族群共享執政模式，但如今這個政府如只是一個以馬來族群為主的單一政府，將失去代表性。

對於慕尤丁將出任總理，並在3月1日宣誓就職，潘永強認為，這似乎代表著慕尤丁仍未取得過半數議員支持，否則不可能等到明天宣誓，意味著仍能利用這段時間爭取尚未表態議員支持。

另外，潘永強強調，安華目前遭遇很大困境，即使想要翻盤也有相當大困難。

馬來西亞 印度

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