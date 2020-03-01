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大馬新總理慕尤丁宣誓就任 馬哈迪寄望國會開緊急會議

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁（中）1日宣誓就任總理。路透
馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁（中）1日宣誓就任總理。路透

馬來西亞土著團結黨（Muhyiddin Yassin）主席慕尤丁周日（1日）宣誓就任總理，但由馬哈迪領導的希望聯盟拒絕棄械投降。

馬哈迪周日上午堅持，他擁有多數國會議員的支持，超過國會議席222席的半數。

他受訪表示：「蘇丹決定不再接見我，任命慕尤丁。所以我沒有機會告訴蘇丹慕尤丁未獲多數支持。我無從與蘇丹溝通。」

他嘆息：「（上次大選的）輸家贏得主政，贏家卻失去籌組政府的權利。這真是非常奇怪的事。」

馬哈迪表示，他會要求國會召開緊急會議--已經預定3月9日開議--檢驗慕尤丁是否掌握多數議席。

儘管擔心新上任的慕尤丁政府可能在國會開議前說服議員倒戈，但馬哈迪說：「讓國會議員決定他們支持與否。這會是正式的決定。」

馬哈迪24日辭去總理一職，留任過渡期的臨時總理，引發由誰來籌組新政府、長達一周的博弈。

馬哈迪 蘇丹 馬來西亞

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