大馬總理換人？慕尤丁宣誓就任前 馬哈迪稱掌國會多數

馬來西亞臨時總理馬哈迪29日宣稱，獲得多數下院議員支持他出任總理一職，並亮出這115名議員的名單，高過掌握222席國會至少需要的112席。

然而，有兩人發表否認聲明，使支持馬哈迪的議員減至113名。

在這兩人退出之前，馬哈迪原本發布的是114名支持他的議員名單。稍後又新增一名初始名單未及納入的人民公正黨議員。

馬哈迪特別指出，土著團結黨（Bersatu）的六位國會議員，包括他自己在內，並不支持慕尤丁出任總理。

他與希望聯盟開過緊急會議後發表聲明：「眼下，我有114位國會議員支持馬哈迪出任第8任總理。」

該緊急會議是在阿布都拉29日宣布委任慕尤丁出任下屆總理，且將於3月1日宣誓就職後幾小時召開，做最後一搏的努力。

稍早之前，根據馬來西亞伊斯蘭黨總秘書達基尤丁，他們掌握的資料顯示，該黨和土著團結黨及國陣等組成的新聯盟，獲得222名國會議員中的114名國會議員支持，並非少數政府。

馬哈迪表示，已經準備好一封信要呈交國家元首蘇丹阿布都拉，解釋此一最新發展，「希望蘇丹能接受我的信和我的解釋」。

包括馬哈迪之子在內，6位支持馬哈迪的土著團結黨議員說，所有馬哈迪陣營的議員將在1日上午9時聚集開會。他們指出，阿布都拉在此之前得知支持慕尤丁的人數是被誤導。

希望聯盟被問及是否會讓慕尤丁周日宣誓就職時，他們表明不會阻攔。

在此同時，大約100人在吉隆坡獨立廣場舉行和平示威，反對即將上任的政府。律師、人權活動家安碧嘉受訪主張，國會應立即召開緊急會議。

她說：「應該討論並辯論不信任案，然後最終投票，以民主方式解決問題。」