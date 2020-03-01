快訊

日職／巨人呼籲洋將暫勿返國 陽岱鋼恐無法回台打6搶1

為了東奧壓低病例數？日本老年人發燒2天才檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大馬總理換人？慕尤丁宣誓就任前 馬哈迪稱掌國會多數

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
馬來西亞臨時總理馬哈迪29日與希望聯盟領袖會晤後，乘車離開。新華社
馬來西亞臨時總理馬哈迪29日與希望聯盟領袖會晤後，乘車離開。新華社

馬來西亞臨時總理馬哈迪29日宣稱，獲得多數下院議員支持他出任總理一職，並亮出這115名議員的名單，高過掌握222席國會至少需要的112席。

然而，有兩人發表否認聲明，使支持馬哈迪的議員減至113名。

在這兩人退出之前，馬哈迪原本發布的是114名支持他的議員名單。稍後又新增一名初始名單未及納入的人民公正黨議員。

馬哈迪特別指出，土著團結黨（Bersatu）的六位國會議員，包括他自己在內，並不支持慕尤丁出任總理。

他與希望聯盟開過緊急會議後發表聲明：「眼下，我有114位國會議員支持馬哈迪出任第8任總理。」

該緊急會議是在阿布都拉29日宣布委任慕尤丁出任下屆總理，且將於3月1日宣誓就職後幾小時召開，做最後一搏的努力。

稍早之前，根據馬來西亞伊斯蘭黨總秘書達基尤丁，他們掌握的資料顯示，該黨和土著團結黨及國陣等組成的新聯盟，獲得222名國會議員中的114名國會議員支持，並非少數政府。

馬哈迪表示，已經準備好一封信要呈交國家元首蘇丹阿布都拉，解釋此一最新發展，「希望蘇丹能接受我的信和我的解釋」。

包括馬哈迪之子在內，6位支持馬哈迪的土著團結黨議員說，所有馬哈迪陣營的議員將在1日上午9時聚集開會。他們指出，阿布都拉在此之前得知支持慕尤丁的人數是被誤導。

希望聯盟被問及是否會讓慕尤丁周日宣誓就職時，他們表明不會阻攔。

在此同時，大約100人在吉隆坡獨立廣場舉行和平示威，反對即將上任的政府。律師、人權活動家安碧嘉受訪主張，國會應立即召開緊急會議。

她說：「應該討論並辯論不信任案，然後最終投票，以民主方式解決問題。」

馬哈迪 馬來西亞 蘇丹

延伸閱讀

慕尤丁出任馬來西亞新總理

絕不死心！ 馬哈迪公布議員支持名單要元首收回成命

馬哈迪反擊 公布支持他的過半議員名單

因為元首一句話… 馬哈迪機關算盡江山易手

相關新聞

莫斯科140年最暖冬季 俄國氣象局長直呼罕見

俄羅斯氣象局今天表示，首都莫斯科出現有紀錄以來最暖冬季，過去幾個月大多不見傳統的白雪皚皚景象

大馬總理換人？慕尤丁宣誓就任前 馬哈迪稱掌國會多數

馬來西亞臨時總理馬哈迪29日宣稱，獲得多數下院議員支持他出任總理一職，並亮出這115名議員的名單，高過掌握222席國會至...

日本北部海域2船相撞 13名中國越南人員失蹤

日本北部海域發生貝里斯籍貨船與日本漁船相撞事故，貨船上13名中國與越南籍員工失蹤，漁船上15人安全無恙

土耳其盼美供愛國者飛彈 川普：正與艾爾段商討

土耳其與敘利亞和俄羅斯的緊張情勢升高，安卡拉希望華府提供愛國者防空飛彈系統。美國總統川普今天表示，正在跟土耳其總統艾爾段...

土耳其開放邊界 兩天就有3.6萬難民試圖挺進歐洲

不滿歐洲國家讓土耳其單獨因應新一波敘利亞難民危機，安卡拉昨天起開放邊界，讓難民有機會前往歐洲。內政部長索魯今晚表示，從西...

英相強生與女友訂婚 夏天即將當爸爸

英國首相強生（Boris Johnson）和女友席孟茲（Carrie Symonds）已經訂婚且將迎接新生命，預產期在今...

星期人物／鑽石公主號船長「幽默勇敢」 阿勒瑪：我會最後一個下船

一口抑揚頓挫的義大利腔英語，時而說笑話解悶，時而發布重要疫情資訊，被列為新冠肺炎疫區的「鑽石公主」號郵輪，船長阿勒瑪（G...

馬來族組新政府 學者憂傷多元民主

馬來西亞政壇紛擾落幕，土著團結黨主席慕尤丁將出任首相，學者潘永強分析，此結果對馬來西亞的民主鞏固造成傷害，屆時將形成一個...

慕尤丁出任馬來西亞新總理

馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉昨天（二月廿九日）宣布，土著團結黨主席慕尤丁將於三月一日宣誓就任成為第八任總理。

美國與神學士簽訂歷史性協議

美國政府二月廿九日和激進組織神學士官員在卡達首都多哈簽訂歷史性協議，神學士必須保證清剿阿富汗境內恐怖分子，並與阿富汗政府...

絕不死心！ 馬哈迪公布議員支持名單要元首收回成命

馬來西亞臨時總理馬哈迪宣布，他已經獲得114名國會議員支持他出任第8任總理。

馬哈迪反擊 公布支持他的過半議員名單

馬來西亞過渡總理馬哈迪29日與希望聯盟成員開會過後，公布一份支持他續任總理的114名國會議員名單，證明自己獲得過半數議員...

熱門新聞

馬來西亞宣布新元首！慕尤丁出任總理 明宣誓就任

肥到被未婚夫拋棄！她狠甩53公斤奪下選美后冠 上演華麗復仇

南極白雪染成「一片血紅」背後原因讓科學家憂心

道瓊一周崩跌近3,600點 透露4個訊息

黃金也不敵病毒？金價跌近5% 七年來最大跌幅

美股暴跌 川普急了？不到1小時後 川普又要開記者會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。