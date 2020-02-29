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因為元首一句話… 馬哈迪機關算盡江山易手

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
馬哈迪機關算盡，沒能保住總理寶座。路透
馬哈迪機關算盡，沒能保住總理寶座。路透

馬來西亞政局風雲莫測，慕尤丁能夠出線登上總理大位，其實是因為元首的一句話？

28日晚間，慕尤丁和安華各握有95和92名國會議員支持，距離過半的112席還有一段距離，慕尤丁大致還有多10席的支持，占上風。被視為「造王者」的砂拉越政黨聯盟變成關鍵少數。

光華日報報導，基於國家元首蘇丹阿都拉希望盡快解決總理人選的僵局，砂拉越政黨聯盟（GPS）領袖透露，他們是昨晚深夜透過線上開會後，決定支持土團黨主席慕尤丁出任總理候選人。

砂拉越政黨聯盟原本決定，週日在吉隆坡召開會議，以決定所支持的總理候選人。

但砂拉越山都望區國會議員旺朱乃迪告訴《透視大馬》，因為國家元首希望各政黨能在周六有所決定，因此，他們昨晚被迫在網路召開會議。他坦承該黨支持慕尤丁出任總理候選人。

安華陣營警覺大勢已去，趕緊與馬哈迪洽商，宣布再度支持馬哈迪擔任總理，但已時不我予。馬哈迪推翻希望聯盟政府，想要單獨作莊，組建大聯合政府的美夢終究難圓。

國家王宮今日下午宣布土團黨巴莪區國會議員慕尤丁是馬來西亞第8任總理，而慕尤丁將於明日（1日）上午10時30分，在王宮進行宣誓就職。

馬來西亞 馬哈迪 吉隆坡

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