安華秘書：尊重元首提名新總理的決定

公正黨主席拿督斯里安華的政治秘書法哈斯說，公正黨將會尊重國家元首的決定，至於下一步的行動，將在今晚的希盟主席理事會議上討論。

他在安華住家門外接受媒體訪問時透露，安華實際上掌握了足夠的票數。

「我們知道有掌握那個票數，我們今晚希盟主席理事會議上討論，也會在明日的公正黨理事會議上討論接下來的策略。」

詢及安華得知國家元首宣佈時的心情，他說：「安華相當平靜，他一直以來都保持平靜。」

他說，安華今晚的行程會先出席一場朋友女兒的婚禮，之後會出席希盟主席理事會議，與希盟領袖討論下一步的行動。