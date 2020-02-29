馬來西亞總理鬧雙包? 兩陣營均宣稱掌握過半數議員支持
馬來西亞總理鬧雙包？因為兩大陣營均宣稱掌握過半席次國會議員的支持。
29日，馬來西亞伊斯蘭黨總秘書達基尤丁說，根據他們掌握的資料，該黨和土著團結黨及國陣等組成的新聯盟，獲得222名國會議員中的114名國會議員支持，並不是少數政府。
不過，希盟的國家誠信黨署理主席沙拉胡丁指出，截至今天下午4時，希盟掌握111名或112名國會議員簽署法定聲明，支持臨時總理馬哈迪繼續出任總理。
希盟也將在今晚9時召開緊急會議，針對最新局勢商討對策。
馬來西亞國家元首今天下午4時30分發聲明宣布，土著團結黨主席慕尤丁相信已獲得多數國會議員支持，因此受委為下一任總理。慕尤丁將在明天早上宣誓就任馬來西亞第八任總理。
不過，元首在聲明中並沒有說明慕尤丁獲得多少議員支持。
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