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新冠肺炎疫情燒不停！中日關係如「蜜月中走鋼索」

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中國中央政治局委員、職業外交官楊潔篪於28日及29日訪問日本，並在首相安倍晉三在官邸會談，就中國國家主席習近平可能於4月訪問日本進行磋商。圖／德國之聲中文網
中國中央政治局委員、職業外交官楊潔篪於28日及29日訪問日本，並在首相安倍晉三在官邸會談，就中國國家主席習近平可能於4月訪問日本進行磋商。圖／德國之聲中文網

中國中央政治局委員、職業外交官楊潔篪於28日及29日訪問日本，並在首相安倍晉三在官邸會談，就中國國家主席習近平可能於4月訪問日本進行磋商。安倍晉三並於會談中強調：「習氏的國賓訪問對兩國是極為重要，為了要有十分的成果，我們一定要有謹慎的準備。對應國際各種議題上，兩國要發出負起責任的訊息」。

楊潔篪同時回應習近平：「國賓訪日有著非常重要的意義、雙方都會做好確認、好好準備」。楊潔篪並在與安倍晉三會談前，先與日本外交大臣茂木敏充與國家安全保障局長北村滋進行會談，並持續確認，習近平會在4月上旬訪問日本的大致方向。

有關楊潔篪的訪問，日方大致上在1月上旬就已經定調，然而就在之後的1月下旬，由中國武漢爆發的新型冠狀肺炎疫情（新冠肺炎），讓全中國陷入對抗疫情的態勢。然而就算如此，中方依舊在2月中定調楊潔篪來日本訪問、商談習近平訪日一事。

其中，日本在這次的肺炎疫情，也對中國釋出相當多的善意。不只持續捐了許多物資給中國，也沒有像美國、英國或其他國家等直接采取全面斷航，而是僅暫停湖北跟浙江的班機。

這些舉措都在中國媒體上被大大贊揚，中國外交部發言人華春瑩甚至在記者會上，當面感謝「日本政府與人民的暖心舉措」。

安倍內閣支持度降

然而，日本這樣的行為，雖然被中國認為是雪中送炭，但在日本國內來說，卻激起了正反兩極評價。多數反對者認為，日本的口罩與衛生用品等物資，在近一個月被中國的採買客給搜刮殆盡、導致日本現在一口罩都難求。

許多民眾更認為，安倍為了要與習近平會面，不惜要先犧牲民眾的利益，去換取中國政府的信賴。約有70多位的民眾，在28日聚集在首相官邸前大聲抗議，除了要求暫停習近平訪日磋商外，更要安倍趕快回歸專注日本內政。

現場一位70歲的抗議民眾，跟記者表示，看到安倍晉三這樣討好中國當局，不顧日本疫情爆發，他覺得很心痛：「如果安倍還是執意習近平要來，那我想安倍政權就完了、沒救了」。另一位30多歲的女性則說，中國在面對香港與台灣民主上都很糟糕，她真的不希望日本疫情當前，還看到獨裁者來訪問。

安倍內閣的支持度，也在這一個月內持續下滑，從2月17日的42.1%（共同通信社調查）到23日已掉到36.0%（產經新聞調查）。日本對中國的「過分容忍考量」、導致日本疫情延燒，成為民眾普遍不滿的一點。安倍內閣對中國釋出善意，但此刻在國內的民意，已宛如走鋼索般危險。

須看全人大召開

目前新冠肺炎疫情持續在日本延燒，根據日本《朝日新聞》所調查的數字，28日為止共有937人感染（包括停泊在橫濱的鑽石公主號710例）。其中，滑雪勝地北海道已經高達66例，日本當局已經呼籲北海道民2月29日與3月1日周末「減少外出」。

不過，現在反而是中國也開始管制起日本與韓國的遊客，如北京也規定從日韓回來的旅客，需要居家隔離14天。楊潔篪更稱中國疫情控制「已經出現階段性成效、整體情勢在好轉中」，並對日本國民對新型冠狀病毒的對抗表示「積極支持與支援」，恐怕讓許多日本國民是哭笑不得。

目前中國已經暫緩全國人大代表會議，日本《產經新聞》則預估，如果中國國內的疫情沒有辦法在3月底時獲得一定程度的解決，習近平訪日將會有難度。一般預料全人大將會延到3月下旬，這樣訪日可能還有機會，但如果延到4月上旬，那訪日勢必會延期。

而《朝日新聞》則是引述日本內閣某高官意見，認為「4月訪日就常識來說是很難了」。如果要延後，將會是到秋天，屆時如果奧運如期舉辦，如何確保雙方的行程都不出現阻礙，也要看兩國如何斡旋。

國賓規格成焦點

這次習近平訪日，是否該以「國賓」接待也成為日本在野黨屢屢攻擊的話題。其中，習近平是否該接受日本天皇接見，也是國會爭執焦點，有反對者擔心，天皇會受到中國當局「政治利用」。

不過，就現階段而言，由於日本是邀方，而且過往江澤民與胡錦濤訪日時，都被視為國賓接待，就純粹外交禮儀來說，日本沒有理由不給習近平訪日國賓待遇。上回胡錦濤訪日已經要回到2008年，中國在肺炎疫情與中美貿易戰下，一定程度上被孤立，勢必也需要日本來回避被孤立的困境。

只是目前中日雙方的短暫蜜月，仍是兩國在各自內政都在走鋼索下，用暫時合作來化解過去內部歧見。未來一但習近平真正訪日，日本國內恐怕將會在此議題上再度激烈交鋒，安倍晉三一定程度上，也要在習近平訪日前解決現階段國內肺炎疫情，如果到時社區感染不可收拾，不但很可能習近平無法訪日，連安倍政權都會從鋼索掉落。

本文章由德國之聲授權提供】

安倍晉三 習近平 新冠肺炎 COVID-19

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