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馬來西亞宣布新元首！慕尤丁出任總理 明宣誓就任
星洲日報報導，馬來西亞國家元首蘇丹阿都拉宣布，丹斯裡慕尤丁出任第八任總理。
文告說，慕尤丁會在3月1日早上10時30分宣誓就任。
元首認為，委任總理的事宜不宜拖延。因為國家需要政府，以確保人民與國家的和諧。
國家皇宮總管拿督阿末法廸爾發文告指出，國家皇宮接獲各個政黨黨魁提名未來總理人選，包括國會下議院代表及獨立國會議員。
「他們是根據國家元首的諭令提呈候選人名單。」
文告支持，在接獲各個政黨的黨魁代表提名後，國家元首相信巴莪區國會議員慕尤丁可能獲得大多數國會議員的支持。
陛下也對所有受到影響的 人民，尤其是政府機構、安全機構和媒體表示感激。
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