馬來西亞宣布新元首！慕尤丁出任總理 明宣誓就任

「『睜眼說瞎話』就是國際政治的藝術。」在敘利亞慘遭重創、至少33名士兵陣亡的土耳其，28日深夜再度與敘利亞政府軍爆發砲戰，已知土軍1死2傷，2月份陣亡累積53死。土耳其目前全國國殤，但土耳其總統厄多安過去24小時先是與美國總統川普、德國總理梅克爾，以及俄國總統普丁親通電話。但彼此試探的過程中，被認為是「敘利亞政府軍靠山」的俄軍，先是放出風聲稱「是土軍攻擊俄國空軍在先」，之後又全盤否認俄軍曾反擊土軍。與此同時，憤怒的厄多安一方面擴大敘北攻勢，另一方面則調動自己的商界資源，以志願車隊的方式，將數千敘利亞難民大舉送往希臘、保加利亞的「歐盟國境」。但這只是厄多安為了「敲打歐盟」的震撼手段，因為安卡拉並未同步打開土敘邊境，「放難民進歐盟的『無限制通道』，也預計將在24~72小時內關閉！」

2020-02-29 13:48