聽新聞
test
0:00 / 0:00
薑是老的辣！安華以大局為重 馬哈迪可望重任總理
馬來西亞國家王宮將在今天（2月29日）傍晚5時發文告，預料會宣布獲得最多國會議員支持的總理人選。
《星洲日報》報導，國家王宮已通知各媒體，會在5時發表正式聲明。
今早土著團結黨主席慕尤已到國家王宮覲見國家元首，以尋求元首認可組成以他為首的國民聯盟政府。與此同時，人民公正黨主席安華今午也覲見元首，表明希盟支持過渡馬哈迪出任第八任總理。
希望聯盟核心領袖安華說，希盟重新推舉馬哈迪成為總理人選，旨在終結國家政局危機。
安華也是人民公正黨主席，他說，他倡議重新推舉馬哈迪，是為了避免國家繼續陷入政治危機泥沼。「願真主保佑我們所做的努力，拯救國家並專注振興經濟和改善人民生活。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言