受價格、天災影響 澳洲超市可能買不到澳洲新鮮柳橙汁

受到價格和氣候影響，澳洲種植榨汁用柑橘的果園逐漸減少，澳洲超市可能買不到新鮮的澳洲柳橙汁。

澳洲新聞網報導，澳洲過去20年來，榨汁用的甜橙（Valencia orange）種植面積已經縮水30%。

澳洲柑橘（Citrus Australia）執行長韓庫克（Nathan Hancock）表示，低廉的零售價格讓果汁公司無法支付果農合理的價錢。

韓庫克說，「果農受到極大的壓力，澳洲消費者可能最短五年內沒辦法喝到新鮮的澳洲柳橙汁。我們非常擔心，大型零售商對果汁製造施加的壓力，將迫使果農離開本業」。

同時，果農若是種植食用水果像是橘子（mandarin）或臍橙（navel orange），可以有二至三倍的收益。

除了低價之外，近期的氣候也影響整體收穫。

韓庫克表示，今年產量可能會短缺。去年春天結霜、耶誕節和新年期間熱浪，以致果物受損，產量可能會下降多達45%。高昂的灌溉費用也導致果農不願意或是無法負擔全面灌溉費用。

然而，澳洲超市若新鮮果汁短缺，由於新鮮果汁保存期限太短，不太可能靠進口新鮮果汁取代。

不過，從巴西進口到澳洲的果汁可能會增加，這類果汁經加工冷凍，進口後解凍與裝瓶。常溫果汁產品進口也可能成長，這類果汁有較長的壽命。

澳洲柑橘表示，已寫信給大型零售商，要求共同討論售價議題。