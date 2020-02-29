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英國新車碳排量比舊車還多 拯救氣候危機倒退嚕

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
英國銷售的新車碳排量比舊車還多。路透
英國銷售的新車碳排量比舊車還多。路透

最新研究指出，英國銷售的新車二氧化碳排放量比舊車還多，顯示汽車業處理氣候危機正在倒退嚕。

衛報報導，英國消費者團體Which?指出，達到最新排放標準的汽車使用較乾淨的內燃機引擎技術，以減少空污，但是消費者對更大和更重車款的需求不斷增加，代表溫室氣體的平均排放量上升。

自2017年以來在英國發表的292款車型的檢測結果顯示，最新一代的汽車排放量比按照早期標準製造的車輛高出7%。根據英國政府數據，汽車排放量占全國總排放量的比率略高於18%，嚴格控制汽車業汙染被視為英國欲在2050年達成淨零碳排目標的關鍵。

Which?雜誌編輯麗莎．巴伯（Lisa Barber）說，「我們的檢測發現，正在生產並出售給英國消費者的最新車輛的碳排量持續增加，令人震驚」，「製造商必須確保竭盡所能，生產較適合地球及其未來的更乾淨車輛」。

整體而言，符合最新排放法規的汽車每公里產生162.1克二氧化碳，比上一代的汽車多出10.5克。

對此，英國汽車製造和經銷商協會（SMMT）執行長霍偉斯（Mike Hawes） 表示，針對非官方測試的結果，不予置評。只有歐洲最嚴格和詳盡的全球輕型車測試規範（WLTP）最值得消費者信賴當作比較參考。

然而，Which?最新研究與SMMT的數據相符。SMMT的數據發現，過去三年內在英國售出的各種類汽車，其二氧化碳排放量上升，主因是廠商在車上裝更多科技設備。2019年在英國銷售的汽車每公里平均排放127.9公克二氧化碳。

英國綠色和平組織首席科學家帕爾（Doug Parr）說，這些數據顯示，政府應從2030年起禁售新的汽油和柴油車，比原定2035年起禁用內燃機引擎的計畫更早。

英國 碳排放 空污

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