金正恩罕見露臉視導軍演 眾軍官戴口罩只有他不用戴

路透引述北韓中央通訊社29日報導，北韓努力防治新冠肺炎疫情爆發之際，北韓領導人金正恩罕見公開露面，視導軍事演習。北韓官方公布的照片顯示，金正恩身邊高階軍官都戴黑色口罩，但金正恩沒戴。

至今為止，北韓尚未通報新冠肺炎確診案例。不過，北韓規定出現症狀的民眾要隔離一個月，北韓也已採取「高強度」防疫措施，包括加強機場、港口等邊境檢查。

北韓中央通訊社另一篇報導中指出，金正恩召開北韓執政黨朝鮮勞動黨政治會議，討論更嚴格執行「最高級防疫措施」以防止病毒傳播。報導指出，金正恩表示，「萬一疾病失去控制傳入我們國家，將會導致嚴重後果。國家的防疫系統不允許特殊個案」。

金正恩指示官員「關閉疾病可能散佈的所有通道和空間，加強檢查、檢驗和檢疫」。

另外，CNN於28日引述匿名消息人士報導，部分國家計畫撤離駐北韓外交官員。

北韓至今雖尚無確診案例，全球衛生官員曾指出，北韓很容易爆發疫情，因為北韓接近中國大陸，且醫療能力有限。

CNN報導引述消息來源指出，德國使館和法國、瑞士駐北韓平壤辦事處將會完全關閉。其他與北韓有邦交的國家計畫縮小運作規模。消息來源表示，「我預計大約有60人在（撤離）班機上」。

俄羅斯媒體28日報導，消息人士透露，平壤的外國外交人員近日將由專機送往俄羅斯的海參威市。

駐北韓的外國外交官2月初即處於完全隔離狀態，不得離開住所，所有進出北韓的班機也遭取消。

有20多國在北韓設使館，外交人員的確切人數不確定，估計有數百人。