抗疫！星政府帶頭減薪 22年內第4次

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰廿八日為新財年政府財政政策辯論總結時，進一步作出政府減薪的意外宣布。除了部長和總統減薪外，所有國會議員也將減少一個月的津貼，高級公務員則減薪半個月，以實際行動展現與民共患難對抗新冠肺炎的決心。

新加坡聯合早報網指出，這並不是星國政府首次在國家遇危機時帶頭減薪，過去至少有三次類似的例子。

一九九八年以來，星國政府曾四次宣布部長減薪，其中有三次是危機時期的措施。

一九九八年，亞洲金融危機爆發後，分析師一度預測東南亞地區會出現負增長，新興工業經濟體的增長也大幅下降。星國政府同年十一月隨即宣布部長年薪削減百分之十，三級和四級公務員的薪金減幅也達到百分之五。

二○○一年，美國九一一恐怖攻擊事件衝擊全球經濟，新加坡國內生產總值萎縮。有鑑於全球不明朗的經濟前景，部長年薪減少兩個月，同時月薪減少百分之十。擔任政治職位者、在法定機構和司法界的高級官員，以及行政服務官員，月薪也被削減百分之八到百分之十，削減後月薪一年維持不變。

九一一恐攻後兩年，二○○三年ＳＡＲＳ疫情席捲全球，星國經濟再受重創，全國工資水平均下調百分之一。政府當時也帶頭為部長和高級公務員減薪百分之十， 他們被削減的薪金總額達七千萬新元（約新台幣十五億元）。二○○一年和二○○三年的兩項減薪措施持續至二○○四年六月才結束。

王瑞杰宣布時，並未透露具體的減薪金額。但公共服務署網上資料顯示，一名初級部長，包括第十三個月花紅在內的固定部分薪水，是六十萬七千七百五十新元（約新台幣一千三百萬元）。

從政務次長到總理，不同政治職務級別的年薪都是以初級部長作為基準計算。總理的年薪是初級部長的兩倍，政務次長的年薪則是初級部長的百分之卅八（約新台幣五百萬元）。