英法院打槍希斯洛機場擴建案 指政府未考慮氣候變遷

美聯社報導，英國法院27日表示，政府在批准希斯洛機場擴建計畫時，未考慮對抗氣候變遷的承諾。希斯洛機場增加歐洲最大交通樞紐容量50%以上的計畫因此剎車。

這項判決使斥資140億英鎊（約台幣5400億元）的希斯洛機場第3跑道興建計畫的未來產生疑問。這個倫敦西部的交通樞紐每天都要處理超過1300個航班。儘管希斯洛機場官員表示他們打算上訴，但首相強生政府指出，他們不會這麼做。

倫敦市長卡恩表示：「我們贏了！」他長期反對這項擴建計畫，並加入其他地方官員和環保團體，反對政府批准希斯洛機場擴建計畫。

擴建計畫存亡之際，一些商業團體和希斯洛機場官員主張，擴建計畫對英國經濟至關重要，這是因為英國希望在脫歐後加強和中國大陸及美國等國的聯繫。他們也說，希斯洛機場現有設施容量已達到極限，需要第三條跑到服務日益增長的旅客需求和國際貿易。

然而，由於第3條跑道會助長空中交通和造成全球暖化的碳排放量，環保人士質疑擴建計畫。英國政府簽署2016年巴黎氣候協定，承諾減少溫室氣體排放。該協定力求將全球平均溫度升高幅度限制在工業化前水平以上的攝氏1.5度內。

法院維護其判決並表示，政府批准關於英國東南方機場容量的國家政策，為希斯洛機場第3跑道擴建計畫鋪路時，未考慮根據巴黎協定做出的承諾。這項政策聲明支持希斯洛機場相關方案，包括倫敦市中心南方50公里的蓋威克機場擴建替代方案，及在倫敦東部泰晤士河口填海造陸蓋新機場的提議。

在詳細的書面意見中，3名法官小組強調，他們不是以希斯洛計畫價值作出判決。相反地，法庭表示，這項國家政策聲明將會中止執行，直到政府根據巴黎協定的應盡義務檢視其調查結果。「我們沒有發現希斯洛機場擴建計畫的國家政策聲明和政府據巴黎氣候協定減少碳排放和緩解氣候變遷的承諾，或政府任何可能採取的政策，及應盡的國際義務必然會牴觸。」

法院表示：「我們決定的結果是，政府現在將有機會據國會提出的明確法定要求，重新考慮國家政策聲明。」

英國運輸部表示，政府將不會挑戰法院判決。「我們認真看待環境、乾淨空氣和減少碳排放的承諾。我們將會審慎考慮這項判決，並適時提出下一步措施。」