馬來西亞總理爭霸戰 安華被超車總理夢難圓

星洲日報報導，隨著馬來西亞國家元首蘇丹阿都拉要各政黨黨魁提名下任總理人選後，土團黨、國陣及伊斯蘭黨的96名國會議員，已經表態支持土團黨總裁慕尤丁為第八任總理人選。

馬哈迪承諾要交棒給他但反悔的安華則擁有希望聯盟三黨共93名議員支持。加上傾向支持慕尤丁的有10票，慕尤丁似有後來居上之勢。

馬來西亞共有222名國會議員，誰能獲得過半支持就可以組閣，有23席尚未表態。

由於新任總理難產，王宮將召見國會下議院各政黨黨魁，讓他們提呈新任總理候選人。