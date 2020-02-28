馬國政局動盪！馬哈迪挨批「今說一件事、明搞破壞」

馬來西亞行動黨賓州第二副首長拉瑪沙米指出，馬哈迪從擔任總理開始，就不曾誠實或打算兌現交棒諾言，安華及希盟領袖皆心裡有數，只是希望隨著時日變遷，馬哈迪能有所改變。

他週五在臉書發文表示，馬哈迪的意圖從一開始就很明顯，但希盟領袖們還是選擇相信他，有者甚至以為他已改變了。

他說，馬哈迪擔任總理後，即企圖廢除交棒協議，並採取行動，設法延長自己的任職期限，包括利用公正黨內鬥漏洞，促使前署理主席阿茲敏與安華抗衡，製造出交棒問題尚未能解決的現象。

他續說，馬哈迪也在交棒課題上發表矛盾聲明，試圖推遲交棒日期，並稱安華需在國會證明自己能取得多數支持。「我國沒有一個像他這樣的領袖，可以今天說一件事，明天卻暗中破壞。」