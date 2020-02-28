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馬哈迪慘遭國會議長打臉 3月2日沒有要開會選總理

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
馬來西亞臨時總理馬哈迪。路透
馬來西亞臨時總理馬哈迪。路透

馬來西亞臨時總理馬哈迪27日宣布國會將於3月2日召開特別會議選舉總理，隨後卻被國會議長莫哈末阿里夫打臉，表示不會召開特別會議。

在發出不召開3月2日的國會特別會議後，即傳出下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫28日再被召進國家王宮覲見國家元首的消息。

據悉，阿里夫今日較早時已入宮覲見了國家元首蘇丹阿都拉，午間又再傳出他第二度被召見，相信是與上述的國會特別會議有關。消息人士證實了阿里夫二度被召見的消息，不過沒有進一步闡述。據了解，阿里夫約在下午1時20分前往國家王宮。

馬來西亞 蘇丹

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