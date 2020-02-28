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抓到了！ 南韓新天地教會透過人頭公司在新加坡成立分會

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
南韓大邱市衛生部人員在新天地大邱教會進行消毒。法新社
南韓大邱市衛生部人員在新天地大邱教會進行消毒。法新社

新加坡聯合早報網報導，南韓新天地教會未經註冊，通過人頭公司在星國設立分會，兩名新加坡公民與五名韓國籍人士正在協助調查。

星國內政部今天（2月28日）發表文告透露，至今揪出的教會分子當中，沒有人與大邱市的新天地教會信徒有過接觸。其中四名韓國人，是在大邱市和清道郡爆發疫情前，入境星國的。第五名韓國人則是在本月21日入境，但經衛生部檢驗後確認她的身體狀況良好。

成立於1984年的新天地教會，全稱為新天地耶穌教見證帳幕聖殿（Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony）。

去年2月，新天地教會嘗試以Heavenly Culture, World Peace & Restoration of Light這個名字，在新加坡註冊公司，但內政部以安保理由拒絕。內政部之後的調查揭露，新天地教會早前已註冊另一家人頭公司「Spasie私人有限公司」。該公司聲稱從事諮詢服務和軟體開發。

星國內政部在調查新天地教會期間，暴發新冠肺炎疫情，當局因此決定加速調查。內政部長兼律政部長尚穆根今天下午受訪時說，在星國受到該教會影響的人，相信少於100人。調查還在進行中。

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