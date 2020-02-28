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沙國擬推動OPEC+每日再減產石油100萬桶

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
沙烏地阿拉伯正在推動OPEC+每日再減產石油1百萬桶。 美聯社
沙烏地阿拉伯正在推動OPEC+每日再減產石油1百萬桶。 美聯社

下周石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）開會，沙烏地阿拉伯正在推動能在會議時達成更大幅度減產協議。新冠肺炎疫情擴散削減全球石油需求，產油國忙著回應變局。

金融時報說，來自5位知情人士透露，沙國與包括俄羅斯在內的其他產油國商量，希望大家合作再把產量日減1百萬桶，此一幅度遠大於先前臨時討論的設定。

據了解，OPEC秘書長Mohammad Barkindo上周到利雅德訪問時，討論了增加減產幅度的提議，主要是新冠肺炎疫情癱瘓了全球供應鏈，並且令國際旅行大量停擺，石油需求驟減。

提議的每日再減產1百萬桶，將由沙國執行最大部分，其餘由科威特、阿拉伯聯合大公國、和俄羅斯分擔。目前各國還沒達成共識，俄羅斯仍猶豫是否有必要做如此大幅減產。俄國認為新冠肺炎的整體衝擊會是如何目前不清楚。

本月稍早新冠肺炎還未在中國大陸以外地區大量爆發之前，OPEC+召開技術會議時的建議追加減產量是每日60萬桶。

俄羅斯 OPEC

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