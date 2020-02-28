日本全國停課迎接漫長春假 迪士尼恐成防疫缺口宣布休園

在日本，新冠肺炎疫情嚴峻，繼北海道宣布全境公立中小學停課以後，日本首相安倍晉三要求全國高中以下學校從3月2日「提前放春假」，等於一路要放假到4月上旬。為照顧雙薪家庭的小小孩，建議學童保育（課後照顧）、保育設施（安親班）仍持續運作。

日本網友則呼籲，要預防疫情擴大，首要關閉的應該是東京迪士尼、大阪環球影城才對。他們說，全面停課的時間，大量學生恐怕會跑到遊樂園打發時間，形成學校以外的防疫缺口。迪士尼28日宣布29日起休園至3月15日。

日本的春假一般從3月下旬至4月上旬，大約15天。日本政府要求停課到春假之前，代表大概一個月不必上學。厚生勞動省呼籲各地方政府維持課後照顧一天8小時的運作，讓低年級學生或無法單獨看家的孩子有地方可去。而這次停課不包括幼兒園。

日本網友認為，大人不在，小孩怎麼會乖乖在家，不是往遊樂場、購物中心跑，就是去大型的主題遊樂園玩。應該要求迪士尼、環球影城等熱門遊樂設施暫時關閉。也有人說，不是只要求小孩別上學待在家，應該有配套，要求父母不要上班才對。