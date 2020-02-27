真有冒牌貨？普亭自爆有替身計畫 幫他擋暗殺

俄羅斯總統普亭27日表示，政府曾有秘密計畫安排替身代他出席各種公開場合，但此計畫遭到他否決。普亭堅稱，自己是正港的普亭，不是分身或替身。

有關普亭有分身或替身的陰謀論在俄羅斯甚囂塵上，還有傳說現在的普亭是遭替代的冒牌貨。普亭出面回應，顯示相關說法似乎並非完全空穴來風。

國營塔斯新聞社列出普亭替身的網路搜尋結果。普亭說自己從未用過替身，但政府有人建議過，「當時是反恐最激烈的時候」。1999至2000年，俄國對車臣分離分子發動二次戰爭，普亭從總理變成總統，負責督導戰事。分離分子頻頻在俄國大城市發動自殺炸彈攻擊，因而有人建議普亭使用替身降低公開露面的風險，計畫最後遭普亭否決。