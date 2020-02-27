誰掌舵聯合國專利組織？美：絕不能是中國人

中國常駐聯合代表陳旭周三(2月26日)出面指控美國把世界知識產權組織總幹事的選舉變成一場「政治遊戲」。

他對記者說，來自中國的王斌穎曾擔任副總幹事10年，顯然是「最強候選人」。但他說：「我們感覺，美國人正竭盡所能…施壓要求投給來自中國之外的任何人。」

他指出，中國是世界上最大的專利申請國之一，並堅稱中國「已經確立了保護知識產權就是保護創新的觀念」。他抨擊美國的攻擊不公平，並補充說：「我們不認為這是有建設性的做法」。

陳旭這番發言是回應美國近日以來的強力警告。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周日發表在《金融時報》上的一篇評論中寫道：「將世界知識產權組織的掌控權交給中國代表將是一個可怕的錯誤。」

美國還警告說，允許中國公民擔任世界知識產權組織總幹事將使中國在整個聯合國內部的影響力過大。目前聯合國15個專門機構中的4個都是由中國人領導，這些組織分別是國際電信聯盟、國際民航組織、聯合國工業發展組織和糧食及農業組織。除了中國以外，沒有一個國家領導的組織超過一個以上。

納瓦羅指出，如果把世界知識產權組織也加進去，等於三分之一的聯合國專門機構都由中國來管。他寫道：「美國和聯合國其他國家必須迅速采取行動，以評估和制衡中國為了控制國際組織所做的努力。」

陳旭則駁斥了這一論點，堅持認為沒有所謂「中國控制或中國意圖主導的意圖」。

美國施壓？

過去12年，世界知識產權組織由來自澳大利亞的加利(Francis Gurry)掌舵。他將在9月任職期滿下台。目前有包括王斌穎有6名總幹事候選人，分別來自哥倫比亞、加納、哈薩克斯坦、秘魯和新加坡。

美國尚未正式表態支持任何候選人，但公開反對王斌穎出任。根據外交消息來源指出，新加坡知識產權局局長鄧鴻森出線的幾率很高。

美國駐聯合國大使布雷姆貝格（Andrew Bremberg）在最近的一次采訪中對法新社說:「我們希望候選人的國家具有知識產權保護的歷史......中國沒有那樣的歷史。」

他表示，想到有影響力的世界知識產權組織可能被一個在知識產權盜竊和假冒猖獗的國家來領導就令人震驚。他也說道:「正在與世界知識產權組織其他成員國緊密合作……以確保當選的候選人是最頂尖且適任的"。

他引用美國國土安全部最近的一項研究指出，在美國邊境查獲的假冒商品中有85％來自中國。他說：「這是一個問題......仿冒品損害了知識產權的擁有者和使用者。」他也強調了這種商業活動造成開發中國家的工作減少、工廠關閉。

布雷姆伯格說，他看到各國代表對於這個組織由誰來領導的重要性有「明顯的覺醒」。他說：「世界知識產權組織對經濟確實真的非常重要......在美國，知識產權密集型產業佔所有就業人數的近三分之一，佔美國GDP的40％。估計有6.6萬億美元。」

鄒宗翰/張慈 (法新社)

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