馬來西亞政局動盪 安華：不再與馬哈迪洽談合作

馬來西亞人民公正黨主席安華說，希望聯盟（希盟）不會再與過渡總理馬哈迪商討任何的合作。

《星洲日報》報導，安華今天（27日）主持希盟黨主席理事會特別會議後受訪時說，馬哈迪和土著團結黨現階段都已退出希盟，因此，希盟是否還會接洽馬哈迪的問題並不存在。「我們還是希盟，但馬哈迪已經離開希盟。」

目前，希盟成員黨是公正黨、民主行動黨及國家誠信黨。三黨92名國會議員已表明，支持安華出任馬來西亞第八任總理。

馬哈迪在本週一辭職黨主席三天後，今天重新接受擔任土團黨主席一職。