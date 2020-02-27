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輸在歸化球員？從亞洲盃中華男籃慘敗日本39分談起

日政府限縮補助 原爆者求償敗訴

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
日本政府對原爆者申請補助的採日漸嚴格的審查，被拒絕的件數從先前寥寥無幾漲至近期的2成。圖右者為首相安倍晉三。（photo by Twitter）
日本政府對原爆者申請補助的採日漸嚴格的審查，被拒絕的件數從先前寥寥無幾漲至近期的2成。圖右者為首相安倍晉三。（photo by Twitter）

日本政府忽視原爆受害者？日本最高法院日前判決「原爆者」申請補償敗訴，但學者擔憂政府將依據限縮民眾權益，早稻田大學教授岡田正澤表示，「其實原爆對人體造成的危害仍有許多未知數，不只該提供原爆者治療，政府也需要持續補助照顧他們的身體健康。」

原爆者求償遭拒

根據《朝日新聞》報導，3名年長的「原爆者」向政府提出每月津貼的申請遭到拒絕，雙方一狀告上法院，法院判決民眾敗訴。學者擔心，此判決出爐將使日本政府有依據擬定更嚴格的資格審定。

日本政府對原爆者申請補助的審查越來越嚴格，被拒絕的件數從先前寥寥無幾漲至近期的2成。中央政府更曾在2014年對地方政府下令，表示之前對於原爆者的判定及賠償標準「太過寬容」，高層也在近期討論，將對原爆者實施每3年一次的輻射檢查，以減少原爆者人數。

早稻田大學行政法教授岡田正澤表示，此現象將使原爆者得不到適當的照顧，他說：「其實原爆對人體造成的危害還有許多未知數，不只是原爆者需要接受治療，政府也需要持續觀察他們的身體狀況。」

輻射病徵未知

據《京都新聞》報導，提出控訴的原爆受害者內藤淑子擔心自己的敗訴將損及其他原爆者的權益。

根據日本政府規定，廣島、長崎2座城市承受輻射危害的原爆者每個月能得到約3萬5000日圓的醫療津貼、重症者則是14萬1000日圓。但法官認定，提出控訴的原爆者身體健康已無虞，不得要求補償。數個原爆者組織則表示，在政府日漸限縮受害者權益的政策下，已有許多人放棄申請補助。

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輻射 早稻田大學 長崎

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