海平面上升風險 大陸製造業中心珠江三角洲全球第一
彭博資訊引述英國風險顧問公司 Verisk Maplecroft 最新研究指出，身為中國大陸製造業中心並擁有數千萬人口的珠江三角洲，現在面臨的海平面上升風險在世界所有城市中心裡位居首位。
Verisk Maplecroft 的研究指稱，除非現在採取必要措施，否則到2100年之前珠江三角洲將會至少下陷到水面以下67公分，最糟情況還會到200公分。
這項研究評估了全球人口在1百萬以上500個城市，不只珠江三角洲，東京、雅加達、胡志明市、上海以及杜拜、亞歷山大和紐約，也都同樣面臨海平面升高的威脅。
Verisk Maplecroft的環境分析師Rory Clisby和環境及氣候變化主管Will Nichols在研究報告中說：「海平面上升被認為是個長程問題，但需要現在就被考量。」
分析師說，如果溫室氣體排放繼續增加，到2100年之前海平面將會上升60到110公分。這本於聯合國的研究報告，海平面每年上升3.6公釐，且有上升速度加快之勢。
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