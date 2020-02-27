快訊

蘇貞昌：疫情指揮中心提升至一級開設 陳時中任指揮官

突破一千起病例之後 南韓即將衝擊的「疫情黑暗期」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京奧運辦不成會導致什麼後果？日本人道出悲慘下場

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎的疫情變化，攸關東京奧運能否順利開幕。 美聯社
新冠肺炎的疫情變化，攸關東京奧運能否順利開幕。 美聯社

新冠肺炎COVID-19）疫情傳遍世界各國，目前仍無降溫跡象，是否影響7月開幕的東京奧運，成為全球關注的焦點。臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」憂心的說，如果屆時日本真的辦不成奧運，「日本經濟可能GG了」。

國際奧會資深委員龐德（Dick Pound）26日受訪時透露，若疫情無法在5月底前獲得控制，東京奧運恐怕將直接取消，猶如拋出一枚震撼彈。

如果東奧最後真的變成一場空，會導致什麼結果？「日本人的歐吉桑」粉專悲觀表示，這幾年日本經濟不佳，日本人仍能努力撐下來，就是因為有東奧，大家深信奧運將會帶來豐碩的經濟效益，所以投入了大量的資源。

「如果取消奧運的話，我想很多日本公司活不下去」，日本人的歐吉桑憂慮道，由於新冠肺炎疫情已重創包括觀光在內的許多產業，若連東奧都無法舉辦，「日本經濟真的死定了」。他並認為國際奧會是先把醜話說在前頭，以免到時發生狀況被追究責任。

網友們在這篇貼文底下發表各自的見解，許多人對日本「消極防疫」感到失望，「看到日本政府的對應，其他國家根本沒人敢去吧」、「日本為奧運而不做好防疫真的本末倒置」，認為若疫情未控制，就算沒停辦也不會有運動員和觀光客想去，「不停辦止血，硬辦下去損失絕對更多」。

但另有一派網友表示，疫情非一個國家能控制，日本也是受害者，「日本即使顧好，其他國家也有問題啊！」、「如果日本真把自己顧得很好，可其他國家都不好，日本敢讓別人進去嗎？」也有網友感嘆，奧運不辦傷害的不僅是經濟，「對準備了四年的運動選手更是重大打擊」、「繼續或是取消牽涉到的層面很廣，問題也很棘手」。

奧運從1896年舉辦首屆以來，曾在1916、1940和1944年三度取消過，但都是因為碰到世界大戰，其中1940年的東道主也是東京，當時日本因引發戰爭被指違反奧林匹克精神，主辦權被迫讓給芬蘭赫爾辛基，後來又因二戰戰火未歇取消賽會。若今年奧運再被取消，日本將成為最心酸的主辦國。

東京奧運 奧運 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

夏季奧運曾三度因戰爭停辦 近兩屆皆遭疫情波及

若東奧取消 國際奧會272億儲備基金可降低衝擊

防新冠肺炎 東京奧運志工訓練延期

首相在哪裡？安倍對疫情消極 積極與中交流惹議

相關新聞

東京奧運辦不成會導致什麼後果？日本人道出悲慘下場

新冠肺炎（COVID-19）疫情傳遍世界各國，目前仍無降溫跡象，是否影響7月開幕的東京奧運，成為全球關注的焦點。

莫迪政策…煽動仇恨？ 印度宗教衝突逾23死

近兩百人受傷

安華挑戰馬哈迪！籌組馬國少數政府 拚112議員相挺

馬來西亞人民公正黨領袖安華廿六日宣布，希望聯盟決定推薦他成為總理人選。他說，自上周末有人嘗試推翻希盟政府，公正黨、民主行動黨及國家誠信黨一直努力捍衛二○一八年五月九日人民給予希盟的託付。

16國外長要求核裁軍 核大國不在其內

「斯德哥爾摩倡議」簽署國包括幾乎各大洲的大國以及阿根廷、印度尼西亞和加拿大。大概有9個核大國的外交部長沒有坐到談判桌旁。

德國之聲專訪／《華爾街日報》文章引爭議 陸為何對「病夫」這麼敏感？

德國之聲：楊瑞松老師，中國官方為何對「亞洲病夫」或者是「東亞病夫」這個詞這麼敏感？您認為《 華爾街日報 》的標題有種族歧視的意味嗎？楊瑞松：這裡面有幾個層次的原因。和現實比較有關聯的一個層次，可以從我今天早上看到一篇孔傑榮先生的文章說起...

馬哈地腹背受敵 新首相鹿死誰手猶未可知

馬來西亞政壇紛擾局勢漸趨明朗，雖然國民陣線、伊斯蘭黨的回馬槍，打亂馬哈地「聯合政府」布局，希盟也轉向支持安華。不過，無論...

印尼雅加達洪患5死3失蹤 近2萬人無家可歸

印尼政府官員今天表示，近日豪雨引發的洪患淹沒首都雅加達（Jakarta）部分地區，造成5人死亡、3人失蹤，還有近2萬人尚...

疑似新冠肺炎星籍患者病逝 印尼官員：其他疾病

一名新加坡籍61歲男子日前因出現新冠肺炎症狀住進印尼巴淡島的醫院，2天後病逝。巴淡島主管衛生官員說，男子的篩檢結果是陰性...

新冠肺炎延燒 泰國非政府組織籲關野生動物市場

新冠肺炎蔓延全球，野生動物被懷疑是可能的傳染源。泰國非政府組織（NGO）今天發布報告，呼籲大眾停止購買野生動物，亞洲各國...

打破沉默！反公民法衝突釀20死 印度總理呼籲冷靜

印度總理莫迪政府推行新公民法，導致德里（Delhi）的印度教教徒與穆斯林近日爆發衝突，造成至少20人死亡，莫迪今天打破沉...

疑似新冠肺炎患者病逝 印尼醫院：非因冠狀病毒

印尼中爪哇一名疑似感染新冠肺炎的37歲男子23日在醫院的隔離病房中過世。醫院表示，他不是死於新型冠狀病毒，而是嚴重呼吸困...

新冠肺炎延燒全球 伊朗指控美國利用疫情散播恐懼

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）26日指控美國藉由新冠肺炎疫情趁機散布恐懼，矢言絕對不會讓美方得逞：「我...

熱門新聞

強化醫療服務 杜特蒂全力支持送醫生來台受訓

華裔蘋果工程師駕特斯拉亡 NTSB：分心打電玩

美股跌近2,000點 川普怒了

美股短期波動免驚？這件事情發生代誌才大條

把膠囊旅館搬上飛機 經濟艙旅客也可以躺平

德國之聲專訪／《華爾街日報》文章引爭議 陸為何對「病夫」這麼敏感？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。