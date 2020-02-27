東京奧運辦不成會導致什麼後果？日本人道出悲慘下場

新冠肺炎（COVID-19）疫情傳遍世界各國，目前仍無降溫跡象，是否影響7月開幕的東京奧運，成為全球關注的焦點。臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」憂心的說，如果屆時日本真的辦不成奧運，「日本經濟可能GG了」。

國際奧會資深委員龐德（Dick Pound）26日受訪時透露，若疫情無法在5月底前獲得控制，東京奧運恐怕將直接取消，猶如拋出一枚震撼彈。

如果東奧最後真的變成一場空，會導致什麼結果？「日本人的歐吉桑」粉專悲觀表示，這幾年日本經濟不佳，日本人仍能努力撐下來，就是因為有東奧，大家深信奧運將會帶來豐碩的經濟效益，所以投入了大量的資源。

「如果取消奧運的話，我想很多日本公司活不下去」，日本人的歐吉桑憂慮道，由於新冠肺炎疫情已重創包括觀光在內的許多產業，若連東奧都無法舉辦，「日本經濟真的死定了」。他並認為國際奧會是先把醜話說在前頭，以免到時發生狀況被追究責任。

網友們在這篇貼文底下發表各自的見解，許多人對日本「消極防疫」感到失望，「看到日本政府的對應，其他國家根本沒人敢去吧」、「日本為奧運而不做好防疫真的本末倒置」，認為若疫情未控制，就算沒停辦也不會有運動員和觀光客想去，「不停辦止血，硬辦下去損失絕對更多」。

但另有一派網友表示，疫情非一個國家能控制，日本也是受害者，「日本即使顧好，其他國家也有問題啊！」、「如果日本真把自己顧得很好，可其他國家都不好，日本敢讓別人進去嗎？」也有網友感嘆，奧運不辦傷害的不僅是經濟，「對準備了四年的運動選手更是重大打擊」、「繼續或是取消牽涉到的層面很廣，問題也很棘手」。

奧運從1896年舉辦首屆以來，曾在1916、1940和1944年三度取消過，但都是因為碰到世界大戰，其中1940年的東道主也是東京，當時日本因引發戰爭被指違反奧林匹克精神，主辦權被迫讓給芬蘭赫爾辛基，後來又因二戰戰火未歇取消賽會。若今年奧運再被取消，日本將成為最心酸的主辦國。