快訊

驚！南韓確診一天增加334人 總數接近1600人

鎮瀾宮到底辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

疫情升溫之際 南韓意外維持利率不變 下修經濟成長預測

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
南韓央行周三維持基準利率不變。 路透
南韓央行周三維持基準利率不變。 路透

南韓央行周三意外維持基準利率不變，儘管愈來愈多跡象顯示南韓經濟正遭受新冠肺炎疫情衝擊。目前南韓新冠肺炎確診病例已達1,595人。

南韓央行周三決定，把7天期附買回利率維持在1.25%不變，出乎市場預期。

彭博資訊訪調的28位分析師中，有10位預測按兵不動，多數預測南韓央行會降息25個基點至紀錄新低。

南韓央行此次決策，與亞洲其他央行的做法形成對比。印尼、泰國央行均已採取措施，加強支持經濟的力道。

南韓央行表示，預期2020年通膨率為1%，與前一次的預估相同；2020年國內生產毛額（GDP）估成長2.1%，低於先前預估的成長2.3%。

南韓 新冠肺炎

延伸閱讀

南韓新冠肺炎確診增加334人 總數接近1600人

川普：現在還不是限制義大利、南韓旅客入境的適當時機

憂釀武漢肺炎群聚 3大醫學會盼大型活動停辦

大學港澳生「出關」 南韓生接棒

相關新聞

莫迪政策…煽動仇恨？ 印度宗教衝突逾23死

近兩百人受傷

安華挑戰馬哈迪！籌組馬國少數政府 拚112議員相挺

馬來西亞人民公正黨領袖安華廿六日宣布，希望聯盟決定推薦他成為總理人選。他說，自上周末有人嘗試推翻希盟政府，公正黨、民主行動黨及國家誠信黨一直努力捍衛二○一八年五月九日人民給予希盟的託付。

16國外長要求核裁軍 核大國不在其內

「斯德哥爾摩倡議」簽署國包括幾乎各大洲的大國以及阿根廷、印度尼西亞和加拿大。大概有9個核大國的外交部長沒有坐到談判桌旁。

德國之聲專訪／《華爾街日報》文章引爭議 陸為何對「病夫」這麼敏感？

德國之聲：楊瑞松老師，中國官方為何對「亞洲病夫」或者是「東亞病夫」這個詞這麼敏感？您認為《 華爾街日報 》的標題有種族歧視的意味嗎？楊瑞松：這裡面有幾個層次的原因。和現實比較有關聯的一個層次，可以從我今天早上看到一篇孔傑榮先生的文章說起...

馬哈地腹背受敵 新首相鹿死誰手猶未可知

馬來西亞政壇紛擾局勢漸趨明朗，雖然國民陣線、伊斯蘭黨的回馬槍，打亂馬哈地「聯合政府」布局，希盟也轉向支持安華。不過，無論...

印尼雅加達洪患5死3失蹤 近2萬人無家可歸

印尼政府官員今天表示，近日豪雨引發的洪患淹沒首都雅加達（Jakarta）部分地區，造成5人死亡、3人失蹤，還有近2萬人尚...

疑似新冠肺炎星籍患者病逝 印尼官員：其他疾病

一名新加坡籍61歲男子日前因出現新冠肺炎症狀住進印尼巴淡島的醫院，2天後病逝。巴淡島主管衛生官員說，男子的篩檢結果是陰性...

新冠肺炎延燒 泰國非政府組織籲關野生動物市場

新冠肺炎蔓延全球，野生動物被懷疑是可能的傳染源。泰國非政府組織（NGO）今天發布報告，呼籲大眾停止購買野生動物，亞洲各國...

打破沉默！反公民法衝突釀20死 印度總理呼籲冷靜

印度總理莫迪政府推行新公民法，導致德里（Delhi）的印度教教徒與穆斯林近日爆發衝突，造成至少20人死亡，莫迪今天打破沉...

疑似新冠肺炎患者病逝 印尼醫院：非因冠狀病毒

印尼中爪哇一名疑似感染新冠肺炎的37歲男子23日在醫院的隔離病房中過世。醫院表示，他不是死於新型冠狀病毒，而是嚴重呼吸困...

新冠肺炎延燒全球 伊朗指控美國利用疫情散播恐懼

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）26日指控美國藉由新冠肺炎疫情趁機散布恐懼，矢言絕對不會讓美方得逞：「我...

首位公民死於新冠肺炎！法國26日新增3例累計確診17例

法國26日宣布新增3例新冠肺炎確診病例，並出現首位公民感染新冠肺炎死亡案例，死者是一名60歲男性。此前，一名80歲的中國...

熱門新聞

強化醫療服務 杜特蒂全力支持送醫生來台受訓

華裔蘋果工程師駕特斯拉亡 NTSB：分心打電玩

美股跌近2,000點 川普怒了

防新冠肺炎疫情擴散 日本資生堂今起8000人在家上班

美股短期波動免驚？這件事情發生代誌才大條

2020胡潤全球富豪榜：馬斯克財富超越馬雲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。