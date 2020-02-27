疫情升溫之際 南韓意外維持利率不變 下修經濟成長預測

德國之聲：楊瑞松老師，中國官方為何對「亞洲病夫」或者是「東亞病夫」這個詞這麼敏感？您認為《 華爾街日報 》的標題有種族歧視的意味嗎？楊瑞松：這裡面有幾個層次的原因。和現實比較有關聯的一個層次，可以從我今天早上看到一篇孔傑榮先生的文章說起...

2020-02-26 21:49