疫情升溫之際 南韓意外維持利率不變 下修經濟成長預測
南韓央行周三意外維持基準利率不變，儘管愈來愈多跡象顯示南韓經濟正遭受新冠肺炎疫情衝擊。目前南韓新冠肺炎確診病例已達1,595人。
南韓央行周三決定，把7天期附買回利率維持在1.25%不變，出乎市場預期。
彭博資訊訪調的28位分析師中，有10位預測按兵不動，多數預測南韓央行會降息25個基點至紀錄新低。
南韓央行此次決策，與亞洲其他央行的做法形成對比。印尼、泰國央行均已採取措施，加強支持經濟的力道。
南韓央行表示，預期2020年通膨率為1%，與前一次的預估相同；2020年國內生產毛額（GDP）估成長2.1%，低於先前預估的成長2.3%。
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