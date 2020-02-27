安華挑戰馬哈迪！籌組馬國少數政府 拚112議員相挺

馬來西亞人民公正黨領袖安華廿六日宣布，希望聯盟決定推薦他成為總理人選。他說，自上周末有人嘗試推翻希盟政府，公正黨、民主行動黨及國家誠信黨一直努力捍衛二○一八年五月九日人民給予希盟的託付。

他表示，為此，希盟主席理事會曾邀請過渡總理馬哈迪出席廿五日晚間召開的會議，以便恢復希盟政府，然而這項邀請被馬哈迪拒絕了，「因此，希盟主席理事會決定提名本人，成為希盟政府的總理人選。」

他說，希盟議員廿六日已覲見了國家元首蘇丹阿都拉陛下，接下來將由陛下宣布最終結果，而所有政黨與人民都應該接受陛下的決定。當再次詢及希盟是否有信心能得到足夠的議席，安華回答：「如果沒有（信心），我們不會在這裡。」

消息人士認為，元首不會選擇解散國會，重新大選，因為要求提前改選的議員，現階段只有國陣和伊黨的六十名議員，只是少數。

消息表示，若安華獲得蘇丹同意成立少數政府，希盟只需要在三月九日國會下議院會議復會前，確保安華能獲得其他政黨的支持以達到至少一百一十二名議員力挺希盟政府，希盟就能安全過關，這也是為了阻止反對黨藉由不信任總理動議推翻安華。

馬哈迪 為亂局道歉

馬哈迪也發表全國談話，表示他若獲得足夠支持，他將重當總理。但若其他人獲得支持而出任總理，他也尊重這樣的選擇並交出權力。他也為政局混亂向全民道歉。

這是馬哈迪首次評論這次政治風波。他一開始先為目前政局混亂向全國人民道歉。他說，他也是凡人，也會犯錯，因此他願懇求原諒。

馬哈迪拋出組建大聯合政府的構想，主張不分黨派，由他選擇成員出任新的內閣成員，這跟馬國政壇聯合政府閣員由黨魁出任的慣例不符。

馬哈迪說，他辭職也是因為無法與巫統及伊斯蘭黨合作組織政治聯盟，因為這個新聯盟一旦成立，作為最大政黨的巫統勢必支配這個聯盟，「這是我無法接受的」。