16國外長要求核裁軍 核大國不在其內

「斯德哥爾摩倡議」簽署國包括幾乎各大洲的大國以及阿根廷、印度尼西亞和加拿大。大概有9個核大國的外交部長沒有坐到談判桌旁。

近年來，冷戰結束後曾經一度緩和的核威脅再次增加。美國、俄羅斯和中國等核大國正在致力於核武器的現代化，提高了其使用功能。美國因退出與俄羅斯簽署的《中導條約》以及與伊朗簽署的禁止核武器條約，令人擔心爆發新一輪核軍備競賽。

聯邦外長馬斯（Heiko Maas）說：「如果世界走上這條道路，我們將面臨核秩序解體，繼而導致世界安全瓦解的風險。」馬斯強調指出：「我們必須共同扭轉這一發展趨勢。」

四月份將在紐約舉行的一次會議，旨在對50年前正式生效的《不擴散核武器條約》進行審核。該條約是遏制核武器擴散的一個基礎協議。

如今三分之二的聯合國成員國贊同制定《禁止核武器條約》，但是德國並未參與，所有擁核國家表示反對是原因之一。

「斯德哥爾摩倡議」於2019年在瑞典創立，其目標是為了給核裁軍帶來新的動力。

李京慧/洪沙 （德新社）

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