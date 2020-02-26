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馬哈迪為政局混亂向民眾道歉 稱權力非其終極目標

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
馬哈迪宣稱權力不是他的終極目標。美聯社資料照片
馬哈迪宣稱權力不是他的終極目標。美聯社資料照片

馬來西亞過渡總理馬哈迪表示，他若獲得足夠支持，他將重當總理。但若其他人獲得支持而出任總理，他也尊重這樣的選擇。他也為政局混亂向全民道歉。

馬哈迪週三下午4時45分透過國營電視台發佈為時約五分鐘的馬來文演說。這是他上週五（21日）支持希盟黨主席理事會以來，首次發表公開演說。

馬哈迪一開始先為目前政局混亂向全國人民道歉。他說，他也是凡人，也會犯錯，因此他懇求原諒。

他表示，關於他辭職的原因眾說紛紜。但真正的理由是各方都支持他出任總理，這讓他不知如何選擇。「權力並非我的終極目標。」

他說，他辭職也是因為無法與巫統及伊斯蘭黨合作組織政治聯盟，因為這個新聯盟一旦成立，作為最大政黨的巫統勢必支配這個聯盟。「這是我無法接受的」。他表示，政治人物應該以民為本，造福民眾，但有些政治人物則眷戀權勢。

馬哈迪 馬來西亞

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