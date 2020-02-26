聽新聞
test
0:00 / 0:00
首相在哪裡？安倍對疫情消極 積極與中交流惹議
「安倍去哪了？」日本政府面對疫情過於消極惹議，首相安倍晉三未在第一線指揮防疫行動，而是聚焦與中國的政治交流活動，讓他的民調呈現2018年以來的首次下跌。專家表示，安倍政府對於疫情過於樂觀，加上爆發161例確診疫情，已對其聲望造成負面影響。
首相在哪裡？
根據《今日日本》報導，日本武漢疫情延燒，目前已有161例確診，但日本民眾卻不見首相安倍於第一線防疫的身影，批評者更大呼：「安倍去哪了？」
日本產經報紙的民調統計，安倍的聲望出現2018年以來的首次下滑，他於東京奧運申請及籌辦期間的好表現，極可能因為疫情的消極作為而一筆勾銷。哥倫比亞大學教授、專注於研究日本政治的柯提斯則說：「安倍沒有在前線與人民並肩防疫，已對他的長期形象造成傷害。」
各界認為，安倍政府低調處理疫情的態度與中國有關，儘管自家政黨成員都表達反對，安倍依然安排要在4月接待中國主席習進平。上智大學政治學教授中野浩一表示：「安倍政府對於疫情採取過度樂觀的態度，後來也證明這根本不是事實。」
政府防疫消極
據《紐約時報》報導，日本政府對於鑽石公主號的消極作為，以及曾要求民眾，「若症狀不明顯不要前往醫療場所檢疫。」消極應對疫情的作為已逐漸引起反彈聲浪。
安倍更曾拒絕反對黨提出增加防疫預算的請求。中野浩一直言，相較於義大利政府因應病毒實施封城、關閉學校及暫停大型活動，川普提出25億美元預算因應疫情，日本政府僅提出9200萬美元的防疫預算，「很不合理」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言