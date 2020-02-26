快訊

貨車送牛肉搶快撞飛3騎士 正妹女大生魂斷車輪下

首位公民死於新冠肺炎！法國26日新增3例累計確診17例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首相在哪裡？安倍對疫情消極 積極與中交流惹議

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
日本首相安倍晉三面對疫情的消極作為，使其聲望出現2018以來首次下跌。（photo by Twitter）
日本首相安倍晉三面對疫情的消極作為，使其聲望出現2018以來首次下跌。（photo by Twitter）

「安倍去哪了？」日本政府面對疫情過於消極惹議，首相安倍晉三未在第一線指揮防疫行動，而是聚焦與中國的政治交流活動，讓他的民調呈現2018年以來的首次下跌。專家表示，安倍政府對於疫情過於樂觀，加上爆發161例確診疫情，已對其聲望造成負面影響。

首相在哪裡？

根據《今日日本》報導，日本武漢疫情延燒，目前已有161例確診，但日本民眾卻不見首相安倍於第一線防疫的身影，批評者更大呼：「安倍去哪了？」

日本產經報紙的民調統計，安倍的聲望出現2018年以來的首次下滑，他於東京奧運申請及籌辦期間的好表現，極可能因為疫情的消極作為而一筆勾銷。哥倫比亞大學教授、專注於研究日本政治的柯提斯則說：「安倍沒有在前線與人民並肩防疫，已對他的長期形象造成傷害。」

各界認為，安倍政府低調處理疫情的態度與中國有關，儘管自家政黨成員都表達反對，安倍依然安排要在4月接待中國主席習進平。上智大學政治學教授中野浩一表示：「安倍政府對於疫情採取過度樂觀的態度，後來也證明這根本不是事實。」

政府防疫消極

據《紐約時報》報導，日本政府對於鑽石公主號的消極作為，以及曾要求民眾，「若症狀不明顯不要前往醫療場所檢疫。」消極應對疫情的作為已逐漸引起反彈聲浪。

安倍更曾拒絕反對黨提出增加防疫預算的請求。中野浩一直言，相較於義大利政府因應病毒實施封城、關閉學校及暫停大型活動，川普提出25億美元預算因應疫情，日本政府僅提出9200萬美元的防疫預算，「很不合理」。

【更多精采內容，詳見

疫情 東京奧運 民調 安倍晉三 新冠肺炎

延伸閱讀

防感染擴大 安倍：未來兩週大型活動考慮暫停或延後

新冠肺炎防疫 日本政府敲定防疫基本方針

日媒民調85%受訪者對新冠肺炎疫情不安 安倍評價兩極

新冠肺炎議題怕得罪中國 日相安倍反而害慘自己

相關新聞

首相在哪裡？安倍對疫情消極 積極與中交流惹議

「安倍去哪了？」日本政府面對疫情過於消極惹議，首相安倍晉三未在第一線指揮防疫行動，而是聚焦與中國的政治交流活動，讓他的民調呈現2018年以來的首次下跌。專家表示，安倍政府對於疫情過於樂觀，加上爆發161例確診疫情，已對其聲望造成負面影響...

反擊龐培歐指控！伊朗嗆美：散播「極度恐懼」的新病毒

在美國國務卿龐培歐指控隱瞞新冠肺炎疫情隔天，伊朗總統羅哈尼26日反擊美方指控，並抨擊美國在疫情問題上散播「恐懼」。

馬哈迪「整碗捧」老謀失算 反替安華接班鋪路？

馬哈迪週一辭去總理職後，朝野政黨紛紛表態支持他再度任相，以致分析認為將有221名國會議員向元首表明支持他出任總理。這是馬...

驅逐記者引爭議！《華爾街日報》事件隱藏無解的中美難題

中國外交部26日持續針對驅逐《 華爾街日報 》3名記者一事發言，強調無法接受「東亞病夫」一詞，並反批白宮對待記者才是「順我者存，逆我者亡」。中國外交部發言人趙立堅說：「美方官員應該解釋一下...

疑似新冠肺炎患者病逝 印尼醫院：非因冠狀病毒

印尼中爪哇一名疑似感染新冠肺炎的37歲男子23日在醫院的隔離病房中過世。醫院表示，他不是死於新型冠狀病毒，而是嚴重呼吸困...

首位公民死於新冠肺炎！法國26日新增3例累計確診17例

法國26日宣布新增3例新冠肺炎確診病例，並出現首位公民感染新冠肺炎死亡案例，死者是一名60歲男性。此前，一名80歲的中國...

馬哈迪為政局混亂向民眾道歉 稱權力非其終極目標

馬來西亞過渡總理馬哈迪表示，他若獲得足夠支持，他將重當總理。但若其他人獲得支持而出任總理，他也尊重這樣的選擇。他也為政局...

強化醫療服務 杜特蒂全力支持送醫生來台受訓

接近菲律賓總統杜特蒂的菲律賓參議員克里斯多福．吳24日透露，為進一步強化菲國醫生動手術的能力，提升國民醫療保健服務，杜特...

十年來最血腥! 印度新德里的「宗教大亂鬥」

「誰在『製造』暴民？」過去48小時，印度新德里爆發了極為慘烈的大規模族群衝突。原本抗議《公民身分修正法》（CAA）的示威活動，演變成印度教徒與穆斯林的流血大亂鬥，至少20死、超過200人受傷。由於正值美國總統川普到訪印度，「首都之亂」也讓總理莫迪極為尷尬，Twitter上更湧現「穆斯林暴民」等熱搜關鍵字；但在官方「穆斯林暴亂」的微妙定調之外，更多現場見證者與媒體卻揭露了許多手無寸鐵的穆斯林慘遭圍剿攻擊、私刑教訓的浴血畫面。直到26日，仍然未能平息的新德里惡戰，也擴大大延燒成「鄰居殺鄰居」的多街區死鬥。

川普訪印避談穆斯林 場外抗爭釀13死

川普訪印度場內盛大聚會，場外人民群聚抗議，形成極大對比！在川普這2天訪問印度過程中，印度因為政府推行「公民法」修正，將穆斯林等少數族群排除在外，而陷入巨大紛爭。對穆斯林不友善的川普被問到相關問題時，乾脆直接閃躲問題，說這要印度自己解決。2天下來，抗議活動在德里已造成13人死亡，為近年來抗議死亡人數新高。

陸、俄等國支持伊朗飛彈計畫 美祭制裁

美國25日宣布制裁中國大陸、俄羅斯、土耳其和伊拉克共13個實體和個人，以懲罰他們支持伊朗飛彈計畫。

防感染擴大 安倍：未來兩週大型活動考慮暫停或延後

日本首相安倍晉三今天就日本的武漢肺炎疫情指出，這1、2週是防止感染擴大極為重要的時候，大型運動、文化等活動應考慮暫停、延...

熱門新聞

CDC示警 美股續重挫 道指兩日跌逾1900點

南韓恐出現中國式停工 將殃及全球產業鏈

東奧可能取消 若五月前疫情未控制

最慢5月決定！新冠肺炎若無法控制 東京奧運可能取消

剛獲金氏世界紀錄認證！世界最長壽男人瑞去世 享嵩壽112歲

嫌老公不夠帥？這族群的已婚女人 可公然劈腿挑男人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。