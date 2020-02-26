首相在哪裡？安倍對疫情消極 積極與中交流惹議

「安倍去哪了？」日本政府面對疫情過於消極惹議，首相安倍晉三未在第一線指揮防疫行動，而是聚焦與中國的政治交流活動，讓他的民調呈現2018年以來的首次下跌。專家表示，安倍政府對於疫情過於樂觀，加上爆發161例確診疫情，已對其聲望造成負面影響。

首相在哪裡？

根據《今日日本》報導，日本武漢疫情延燒，目前已有161例確診，但日本民眾卻不見首相安倍於第一線防疫的身影，批評者更大呼：「安倍去哪了？」

日本產經報紙的民調統計，安倍的聲望出現2018年以來的首次下滑，他於東京奧運申請及籌辦期間的好表現，極可能因為疫情的消極作為而一筆勾銷。哥倫比亞大學教授、專注於研究日本政治的柯提斯則說：「安倍沒有在前線與人民並肩防疫，已對他的長期形象造成傷害。」

各界認為，安倍政府低調處理疫情的態度與中國有關，儘管自家政黨成員都表達反對，安倍依然安排要在4月接待中國主席習進平。上智大學政治學教授中野浩一表示：「安倍政府對於疫情採取過度樂觀的態度，後來也證明這根本不是事實。」

政府防疫消極

據《紐約時報》報導，日本政府對於鑽石公主號的消極作為，以及曾要求民眾，「若症狀不明顯不要前往醫療場所檢疫。」消極應對疫情的作為已逐漸引起反彈聲浪。

安倍更曾拒絕反對黨提出增加防疫預算的請求。中野浩一直言，相較於義大利政府因應病毒實施封城、關閉學校及暫停大型活動，川普提出25億美元預算因應疫情，日本政府僅提出9200萬美元的防疫預算，「很不合理」。

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