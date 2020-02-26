馬哈迪「整碗捧」老謀失算 反替安華接班鋪路？

馬哈迪週一辭去總理職後，朝野政黨紛紛表態支持他再度任相，以致分析認為將有221名國會議員向元首表明支持他出任總理。這是馬國歷屆總理上任時，獲得最多國會議員支持的一次。

不過，馬哈迪與各黨黨魁會面後提出組建聯合政府的建議。然而國陣與伊黨不認同這項建議。42名國陣國會議員和18名伊黨國會議員覲見元首時，都向他表明將撤回之前支持馬哈迪出任總理的法定宣誓書。他們如今支持解散國會，以解決當前的政治僵局。國陣的42名國會議員包括巫統39名、馬華兩名和國大黨一名。

巫統總秘書安努亞慕沙在巫統總部召開記者會時表示，國陣和伊黨一致認為，解散國會和還政於民是解決當前政治亂象的最好方案。他說，國陣和伊黨無法接受馬哈迪要成立聯合政府的概念，因此被迫撤回法定宣誓書。

他說，他們得知馬哈迪建議的聯合政府由總理挑選國會議員入閣，而不是按慣例由各黨領導人組成內閣，違反了國陣與伊黨的立場。他表示，國陣和伊黨之前表態支持馬哈迪的條件就是聯合政府不能包括民行黨。

馬哈迪今天下午4時45分，通過馬來西亞國營電視台發表特別全國演說時指出，任何政黨及政治人物，都不應為了搞政治而忽略國家的經濟及衛生安全等威脅。

他也說，既然他獲得各方支持，他選擇辭去總理職，交由國會下議院決定是否支持他繼續出任總理。「如果我獲得支持，我願意回來（當總理），否則，我也會支持任何獲選的人。」

馬來西亞國會共222席，希望聯盟有把握安華至少能獲得97名國會議員的支持，包括39名人民公正黨議員、42名民主行動黨議員、11名國家誠信黨議員，以及5名轉投安華陣營的其他政黨議員；相形之下馬哈迪至多只能獲得71名議員的支持。

有消息指馬來西亞國家元首阿都拉將召集所有馬來統治者前往國家王宮開會，以決定是否委任新總理以穩定國內政局，或是立即解散國會並舉行大選。根據馬國憲法，元首有權不諮詢政府而直接宣布解散國會，但馬國獨立至今尚未發生這種情況。