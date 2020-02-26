川普訪印避談穆斯林 場外抗爭釀13死

川普訪印度場內盛大聚會，場外人民群聚抗議，形成極大對比！在川普這2天訪問印度過程中，印度因為政府推行「公民法」修正，將穆斯林等少數族群排除在外，而陷入巨大紛爭。對穆斯林不友善的川普被問到相關問題時，乾脆直接閃躲問題，說這要印度自己解決。2天下來，抗議活動在德里已造成13人死亡，為近年來抗議死亡人數新高。

川普躲穆斯林話題

根據《英國廣播公司》報導，最近的抗議都主要集中在德里東北部，穆斯林人口相對集中的地方，支持與反對公民法修法的雙方都在街上抗議，雙方陷入混戰。至少13人因為抗議衝突身亡，其中有印度教徒、穆斯林，還包含1名警察。

對於修法爭議，印度總理莫迪堅決否認歧視穆斯林，聲稱這項法案可以保護許多流離失所的少數族群。川普被問到對印度公民法與抗議的看法時，甚至直接回答，這些事情要印度自己想辦法解決。《Vox》提到，川普甚至還讚揚印度的宗教自由執行得很好。

場內場外鮮明對比

由於印度立國以來，憲法都是以世俗化為主，包容各宗教，但近年來執政的印度人民黨都希望讓印度成為印度教國家。因此在法律上對穆斯林行差別待遇，人民黨還多次宣稱國內有太多非法穆斯林難民，要將他們全數趕出。因此這次修法引發強烈反彈，連印度教徒都有反對聲浪，認為該法會讓太多孟加拉人移入印度。

《Vox》提到，川普這兩天的訪問期間，印度完全變成兩個世界：一方面有盛大歡迎川普的造勢場合，場外則是激烈的抗議衝突。德里市長卡基瓦呼籲政府趕快恢復秩序，街上警察完全不聽市政府指揮，據稱是直接聽命於中央政府，這讓民眾的生命財產安全難受保障。

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