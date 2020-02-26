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脫歐後脫英？蘇格蘭衝歐盟「二次獨立公投」之路

東奧可能取消 若五月前疫情未控制

新冠肺炎若無法控制 東京奧運可能取消而非延期或移地

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
受新冠肺炎影響，2020年東京奧運可能取消。 美聯社
受新冠肺炎影響，2020年東京奧運可能取消。 美聯社

國際奧林匹克委員會（IOC）高階官員表示，如果證實新冠肺炎疫情過於危險，不適合在東京舉辦今年的夏季奧運，可能將把本屆奧運取消，而非延期或移地舉辦。

2020年東京奧運會定於7月24日開幕，但IOC官員龐德（Dick Pound）表示，若疫情在未來三個月內得不到控制，可能會取消或延後舉行。他預估，目前約有兩到三個月的時間觀察，可能在5月底做出決定。

上一次奧運會被取消是在二次世界大戰期間。

東京正為舉辦今年夏季的奧運會做準備，相關花費將超過200億美元。運動員已備戰奧運數年，距離他們踏上運動生涯的潛在巔峰只剩幾個月。

然而，隨著新冠肺炎疫情在亞洲和歐洲擴散，國際奧會周二明確表示，他們擔心舉辦此次奧運會可能對公共衛生造成衝擊，因為屆時將有數十萬人聚集在日本，群眾在近距離接觸，結束後各自返回約兩百個國家。

東京奧運 新冠肺炎 疫情

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