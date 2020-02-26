馬國政盪 馬哈迪組大聯合政府受挫

馬來西亞總理馬哈迪廿四日辭職後，迅速獲元首蘇丹阿布都拉任命為過渡總理。中央社報導，在野黨巫統廿五日表示，由於巫統所屬反對黨聯盟「國民陣線」和另一個反對黨「馬來西亞伊斯蘭黨」，無法接受馬哈迪提出的大聯合政府概念，這些政黨決定撤回稍早支持馬哈迪擔任總理的法定宣誓書，並將向阿布都拉建議，立即解散國會舉行大選。

阿布都拉廿五、廿六日在皇宮接見馬國所有兩百廿二名國會議員，並在廿六日確定誰獲得最多支持出任下屆總理。星洲日報報導，元首召見國會議員，問他們支持誰出任總理，是馬來西亞史上首次。

巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙廿五日稍早宣稱，巫統、伊斯蘭黨、沙巴民族復興黨、砂勞越政黨聯盟，以及廿四日退出執政聯盟「希望聯盟」、馬哈迪領導的土著團結黨，已經同意組成新聯盟，並聲稱有足夠議席可以組成新政府，將覲見阿布都拉，尋求組成新政府的權力。

不過，路透報導，馬哈迪提議組建大聯合政府，並已邀請反對黨國會議員入閣。安努亞慕沙稍晚說，馬哈迪提議組織「大聯合政府」，希望直接從各黨挑選適合的議員入閣，但這個想法不符合國民陣線與伊斯蘭黨的立場，即新政府裡絕對不能有民主行動黨。國民陣線成員黨包括巫統、馬來西亞華人工會及馬來西亞印度國民大會黨。

安努亞慕沙認為，民主行動黨推崇個人英雄主義，反對伊斯蘭黨和「馬來人至上」觀念，與巫統和伊斯蘭黨希望組成集體負責政府的理念不合。

由於希望聯盟政府失去國會多數地位，名存實亡，阿布都拉解散內閣，任命馬哈迪為過渡總理，馬哈迪廿五日獨自處理全國行政事務，直到新任總理出爐和組織新內閣為止。