新冠肺炎當前 南韓企業只好讓員工在家工作

南韓主要公司紛紛表示，由於新型冠狀病毒正在全國快速蔓延，為了預防起見，他們已允許員工在家工作。

韓聯社報導，南韓政府周一（24日）修改公共衛生規範準則，禁止有發燒或呼吸道症狀的人上學或上班，也限制他們外出。許多企業則開始採用遠端工作的方式以保護員工，並讓工作場所免於疫情波及。

SK集團說，旗下的SK創新、SK電信和其他四家關係企業，已建議員工未來幾周在家上班，但不同公司對遠端工作的時間和範圍等規定不盡相同。

SK集團表示，只有重要員工需要在這段時期到公司上班。

知名通訊軟體KakaoTalk的營運商Kakao則說，從周三（26日）起，所有員工都可以在家上班。

三星集團說，已要求懷孕、或配偶懷孕的員工，至少到周日為止，都要在家工作。樂金集團已允許懷孕、或家中有年幼孩童的員工，直到進一步通知前都要在家工作。

樂金電子命令大邱的員工在家上班，並建議他們暫時不要到生產現場，並補充說公司正檢查其雲端和網絡系統，為遠端工作做準備。

英特爾（Intel）和微軟等外商，也建議南韓員工多多利用影音或視訊會議在家工作。

當然仍有部分公司尚未允許所有員工都能遠端工作，但讓疑似曾待在有感染肺炎患者地區的人，進行自我隔離和在家工作。