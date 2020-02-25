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新冠肺炎衝擊 日本還有3個月時間決定東奧命運
國際奧會最資深的委員龐德（Dick Pound）告訴美聯社，受到新冠肺炎疫情衝擊，東京奧運籌委會還有三個月時間來決定是否如期舉辦東奧，也就是五月底前。
龐德從1978年起就是國際奧會委員，他說很多籌備工作不能一直拖下去。他更警告，如果不能如期舉行，奧運有可能整個取消：「奧運這樣規模的賽事不能說延就延，牽涉到許多部分，包括賽季與轉播，不可能隨便說延到十月舉行就十月舉行。」
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