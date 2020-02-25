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害怕華為：川普就5G網絡向印度施壓

德國之聲 / 德國之聲

美國政府對中國通訊設備公司華為的抵制絲毫沒有松懈。川普總統提醒印度在建設新一代移動網絡方面必須謹慎。周二（2月25日），川普在與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談時強調， 5G技術應該是實現「自由、進步與繁榮的工具，而不應該成為壓迫和審查的手段。」

川普沒有提及5G技術領先的華為公司的名字。但是，他的話顯然是在明確要求新興國家在進行網絡建設時不要使用華為的技術。美國政府懷疑華為是中國共產黨領導層的間諜工具。華為堅決否認這些指控。 G5技術對於未來的戰爭也很重要，因此被五角大樓列入其優先項目清單。

美國政府正在向全球盟國施加壓力，要求他們尤其在擴建快速網絡時將華為技術排除在外。目前華為的5G技術在全世界遙遙領先，而且價格低於為數不多的競爭對手。

印度尚未就5G的建設做出最後決定，但是已經允許華為進行首批網絡試驗。

美國總統川普希望通過為期2天的國事訪問，與全球人口最多的民主國家印度建立更緊密的關系。美國認為這是遏制中國共產黨控制整個亞洲地區的權力欲望不斷增強的重要籌碼。

本文章由德國之聲授權提供】

華為 川普 印度 5G

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