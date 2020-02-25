史上首見！元首徵詢議員數人頭 馬來西亞明天選出新總理

經濟命脈被掌握，中亞對新疆議題沉默！同為信奉伊斯蘭教的中亞各國對維吾爾族人遭受迫害不聞不問，當地社運人士表示，在「一帶一路」計劃下，各國經濟完全依賴中國，「主體意識已慢慢被侵蝕。」日前一份報告則揭露，中國以威脅利誘等方式，要求各國政府將流亡人士遣返。

2020-02-25 20:34