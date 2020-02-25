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史上首見！元首徵詢議員數人頭 馬來西亞明天選出新總理
馬來西亞國家皇宮總管大臣阿末法迪爾表示，國家元首會在今明兩天在皇宮接見222名國會議員，並在明天就能確定誰獲得最多支持出任下屆總理。
據《星洲日報》報導，阿末法迪爾形容，元首召見國會議員面談支持誰出任總理，是馬來西亞史上第一次，而這也符合聯合憲法42和43（2a)條文。
他在皇宮舉行的匯報會上說，國家元首從下午2時30分開始接見國會議員。
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