經濟命脈被掌握 中亞漸失話語權

經濟命脈被掌握，中亞對新疆議題沉默！同為信奉伊斯蘭教的中亞各國對維吾爾族人遭受迫害不聞不問，當地社運人士表示，在「一帶一路」計劃下，各國經濟完全依賴中國，「主體意識已慢慢被侵蝕。」日前一份報告則揭露，中國以威脅利誘等方式，要求各國政府將流亡人士遣返。

支援哈薩克265億

根據《半島新聞台》報導，新疆社運人士希達特受訪時直言，中亞同樣信奉伊斯蘭教的各國對於遭到迫害的新疆維吾爾族不聞不問，是因為接受中國在當地進行大量的投資。

中亞地區突厥斯坦本為維吾爾人居住地，過去在帝國主義的中國及俄羅斯干涉下，漸漸分裂成現今的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及新疆省。而目前只有土庫曼沒有加入中國所發起的「一帶一路」計劃，其中哈薩克更接受中國高達265億美元的基礎建設支援。

中國威脅利誘

據《天主教亞洲新聞通訊社》報導，《國際特赦組織》日前掌握一份最新資料，顯示中國政府以大量的高科技及監視器管控當地人民，甚至會對逃離新疆的人士進行追蹤。

特赦組織東亞主任林偉對此表示：「中國政府在新疆執行的政策極不人道，官方的消弭恐怖主義說法也完全扭曲事實。」報告指出，中國政府會派員追蹤逃至海外的維吾爾族人，並以威脅利誘等方式對當地政府施壓，要求將其遣返回國。其中不乏烏茲別克、哈薩克等。

報告還顯示，中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國曾下令，「把該抓起來的人都抓起來。」數家人權組織統計，至少有100萬名穆斯林被送進位於新疆西部的「再教育營」，其中大部份是維吾爾人，目前已有超過100人死於營中。

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