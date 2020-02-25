川普訪印 暴力抗議相伴

據德新社周二（2月25日）從警方獲得的信息，自本周一以來爆發的抗議行動已導致至少5人死亡。抗議浪潮的背景是印度總理莫迪力主通過《公民身份修正法案》。批評者們指控該法歧視穆斯林。

抗議行動中，汽車和商店被焚燒、數十人被磚石擊傷，扔石塊者分別來自該法的贊同及對立派別。

據美國政府圈內人士稱，在為期兩天訪問中， 川普計劃在閉門會議上鼓勵印度國內有更多寬容和宗教自由。

一般認為，在川普以總統身份對印度的這次首度國事訪問期間，不會達成重大政治協議或新的經貿合同。

政治會談

周二，川普和印度總理莫迪舉行了有關兩國間關系的政治會談。美國政府圈內人士事先透露，兩人的會談議題廣泛，包括軍火項目、在能源領域強化合作、磋商在不久的將來談判完成雙邊貿易協定。

訪印第二天及最後一天，川普先會晤了印度總統科溫德（Ram Nath Kovind），接受三軍儀仗隊的致意；之後，川普攜夫人前往印度獨立運動英雄甘地陵墓吊唁。

當地下午晚些時候，川普舉行記者會。晚上，川普將出席印度總統為他舉行的國宴，並結束此次訪問。

本周一，川普在莫迪總理陪同下，在印度西部城市艾赫邁達巴德（Ahmedabad）的板球場向10萬人發表了演說。隨後，川普夫婦繼續飛往北部城市阿格拉（Agra），瀏覽著名的泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）。亞穆納河（Yamuna）畔的這座白色大理石壯麗宮陵收入聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄。

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