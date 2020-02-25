快訊

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普訪印 暴力抗議相伴

德國之聲 / 德國之聲

據德新社周二（2月25日）從警方獲得的信息，自本周一以來爆發的抗議行動已導致至少5人死亡。抗議浪潮的背景是印度總理莫迪力主通過《公民身份修正法案》。批評者們指控該法歧視穆斯林。

抗議行動中，汽車和商店被焚燒、數十人被磚石擊傷，扔石塊者分別來自該法的贊同及對立派別。

據美國政府圈內人士稱，在為期兩天訪問中， 川普計劃在閉門會議上鼓勵印度國內有更多寬容和宗教自由。

一般認為，在川普以總統身份對印度的這次首度國事訪問期間，不會達成重大政治協議或新的經貿合同。

政治會談

周二，川普和印度總理莫迪舉行了有關兩國間關系的政治會談。美國政府圈內人士事先透露，兩人的會談議題廣泛，包括軍火項目、在能源領域強化合作、磋商在不久的將來談判完成雙邊貿易協定。

訪印第二天及最後一天，川普先會晤了印度總統科溫德（Ram Nath Kovind），接受三軍儀仗隊的致意；之後，川普攜夫人前往印度獨立運動英雄甘地陵墓吊唁。

當地下午晚些時候，川普舉行記者會。晚上，川普將出席印度總統為他舉行的國宴，並結束此次訪問。

本周一，川普在莫迪總理陪同下，在印度西部城市艾赫邁達巴德（Ahmedabad）的板球場向10萬人發表了演說。隨後，川普夫婦繼續飛往北部城市阿格拉（Agra），瀏覽著名的泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）。亞穆納河（Yamuna）畔的這座白色大理石壯麗宮陵收入聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄。

本文章由德國之聲授權提供】

川普 印度 莫迪

相關新聞

馬哈迪擬組建大聯合政府 邀反對黨議員入閣

路透報導，消息人士透露，馬來西亞過渡總理馬哈迪提議組建大聯合政府，並已邀請反對黨國會議員入閣。

阿拉伯之春遭推翻的埃及前總統穆巴拉克過世

在阿拉伯之春民主運動中遭到推翻的埃及總統穆巴拉克（Mohamed Hosni Mubarak）傳出過世消息，享壽91歲。...

川普訪印 暴力抗議相伴

據德新社周二（2月25日）從警方獲得的信息，自本周一以來爆發的抗議行動已導致至少5人死亡。抗議浪潮的背景是印度總理莫迪力主通過《公民身份修正法案》。批評者們指控該法歧視穆斯林。

川普訪印度享盛大排場 但收禮價值不如往年

川普總統24日在印度炫風訪問行程，受到印度總理莫迪(Narendra Modi)的熱情歡迎，以及贈送禮物；依據當局資料顯示，外國領袖對送禮給川普及其家人和高級官員，似乎不像以前那麼大方。

敘國內戰殃及基督徒 聯國促人道救援

敘利亞政府軍攻打叛軍，兒童無辜遭殃無家可歸。過去2年半以來，敘國政府軍持續攻打位於西北部的叛軍基地，結果造成80萬民眾逃離，其中包括許多兒童及基督徒。對此，聯合國呼籲交戰方應立即停火，讓人道救援能順利前往當地救援。

海地警察要求加薪演變成軍警衝突 首都封城

海地員警昨天要求改善工作條件上街示威，過程中卻朝軍方總部攻擊引爆雙方槍戰，導致員警2死10多傷。為免衝突擴大，海地首都太...

2019全球空氣品質報告：微粒汙染摧殘中國大陸和南亞

研究人員周二（25日）發布報告指出，全球致命微粒汙染物濃度最高的200座城市中，將近90%位在中國大陸和印度，其餘大部分...

利比亞雙方都強硬 聯合國角色尷尬

即使雙方都不想談判，聯合國還是試圖挽救！在利比亞國民軍發動對首都的轟炸攻勢後，利比亞政府跟國民軍在日內瓦談判的代表近日都宣布不願再進行談判。但聯合國仍不放棄與雙方積極溝通，試圖停止這場已持續一年，造成超過千人死亡、14萬人流離失所的悲劇。

與中國大陸同級 美CDC對南韓旅遊疫情建議升至「警告」

新冠肺炎疫情在南韓持續擴散，美國疾病防治中心（CDC）連連調升赴南韓的旅遊疫情建議，24日晚間提升至第三級「警告」，提醒...

是否取消奧運 日厚生勞動大臣：現在談言之過早

日本厚生勞動大臣加藤勝信今天表示，現在談論是否因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）取消2020東京奧運...

韓國生死邊界的急診故事：憎惡與恐懼，難道能輕易遺忘？

MERS造成全國喧騰，共有186位患者確診，共38名患者死亡，與病毒有關情況，在騷動後日趨平靜，最後正式宣告終結，在大眾心中也逐漸被遺忘，但是對於被確診的患者、倖存下來的5千萬名的人們心中，一定留下些什麼。

推土機強行搶屍：巴勒斯坦與以色列軍隊的「加薩屍體爭奪戰」

以色列與巴勒斯坦的衝突，23日上午在加薩走廊邊境發生了極其爭議的戰爭罪事件。以色列軍方周日下午宣稱，在加薩走廊邊境，擊斃了兩名疑似在以巴邊界埋設爆裂物的「巴勒斯坦恐怖分子」。但隨後以軍卻派出了戰車與推土機，強行開過邊界，從巴勒斯坦民眾手中奪走屍體...

熱門新聞

道瓊崩跌1,031點 兩年來最大跌點 全球疫情有擴散之虞

黑色星期一大屠殺 道瓊早盤暴跌近千點

「中國是亞洲病夫」道不道歉？《華爾街日報》53名記者「逼宮」

全球股市重挫…道瓊狂跌1031.61點 德股跌逾4%

新冠肺炎疫情蔓延 巴菲特：可能擾亂全球經濟

經濟解析／美股暴跌潰堤 會不會只是一日恐慌？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。