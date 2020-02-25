敘國內戰殃及基督徒 聯國促人道救援

敘利亞政府軍攻打叛軍，兒童無辜遭殃無家可歸。過去2年半以來，敘國政府軍持續攻打位於西北部的叛軍基地，結果造成80萬民眾逃離，其中包括許多兒童及基督徒。對此，聯合國呼籲交戰方應立即停火，讓人道救援能順利前往當地救援。

去年有80萬人逃難

據《華盛頓郵報》報導，敘利亞內戰已近十年，單從去年12月1日以來，敘利亞政府軍針對西北部僅存的反叛軍基地發動攻擊後，即已造成80萬平民逃亡，其中大部分是婦女和兒童。某些人已是第三或第四次逃離轟炸。

據《基督徒郵報》報導，為了攻佔叛軍基地，敘利亞政府軍與俄羅斯戰機過去轟炸伊德利卜省內城市，因此造成居民逃離，大部分逃往北部的土耳其邊境，目前住在帳篷裡，在極端寒冷的氣候下棲身，幾乎沒有食物 、水與毯子。

對此，聯合國兒童基金會執行長亨麗埃塔表示，「即便從敘利亞嚴峻的標準來看，如此情況可用不堪一擊來形容。兒童與平民家庭被困在暴力、寒冷與缺乏食物之間動彈不得。衝突各方必須根據國際人道主義法規定，保護兒童及其賴以生存的基礎設施、讓家人喘息以及讓人道人員可以回應龐大的需求。」

稍早美國眾議員拉爾夫•亞伯拉罕也曾前往敘國與庫德族及基督徒領袖會面，他指出，「我訪問的目的就是對基督徒及受迫害的弱勢族群表達對他們安全關切之意，以及支持庫德族自治。」

124間教堂遭轟炸

去年9月，敘利亞人權網絡統計在衝突中而被攻擊的敬拜場所數量，結果發現從2011年起，被轟炸的124間教堂中，其中3分之2都是總統阿塞德並受到俄國空軍與伊朗民兵支持的部隊發動。

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