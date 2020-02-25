川普訪印度享盛大排場 但收禮價值不如往年

川普總統24日在印度炫風訪問行程，受到印度總理莫迪(Narendra Modi)的熱情歡迎，以及贈送禮物；依據當局資料顯示，外國領袖對送禮給川普及其家人和高級官員，似乎不像以前那麼大方。

川普24日抵印度後，莫迪在故鄉古茶拉底省(Gujarat)阿默達巴德(Ahmedabad)的帕特爾體育場(Sadar Patel Stadium)舉行「你好，川普」(Namaste Trump)歡迎活動，之後川普偕同第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)造訪泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)。

「聯邦公報」也在24日公布第一家庭和川普政府高級官員獲得的正式贈禮清單，顯示川普夫婦，以及川普的女兒伊凡卡和女婿庫許納，2018年從外國領袖獲得的禮物總值8萬8420美元，遠低於2017年的超過14萬美元。

就像2017年一樣，2018年最有價值的禮物是送給第一夫人梅蘭妮亞：卡達酋長贈送的德國寧芬堡皇家瓷器(Nymphenburg)六個盤子(價值2萬3000美元)。她也獲得埃及總統贈送的兩把裝飾椅(1萬美元)；烏茲別克總統贈送的床罩(4200美元)；約旦皇后贈送的一對燭台(1010美元)；比利時總理的伴侶贈送的手袋(1280美元)。

川普家人收到的禮物全部交給國家檔案局展示或收藏，不過他們可以選擇收購。庫許納和伊凡卡夫婦即決定收購約旦國王和王后贈送的四個手環(3185美元)。

川普本人收到的最貴重禮物，是法國總統馬克宏贈送的一個路易斯威登(LV)高爾夫球袋和一組照片(8250美元)。川普也收到愛爾蘭總理送的用美國和愛爾蘭國旗裝飾的水晶足碗(3800美元)。

就像以前一樣，有些禮物似乎有意迎合川普的自大心理。越南總理2017年送了一幅川普站在美國國旗前面的鑲嵌寶石畫像(1880美元)，2018年送鑲在金像框裡的川普畫像(3100美元)。

2017年沒送禮的俄國總統普亭，2018年送給川普一套裝著12面銀牌的世界杯足球賽收藏版盒子(1500美元)。

國務卿龐培歐2018年也收到外國領袖不少禮物，包括烏茲別克總統送的一套木製桌椅(1580美元)；阿拉伯聯合大公國王儲送的大理石基座銅雕像(1300美元)；日本外相送的鋼筆(1400美元)；摩爾多瓦總理送的一瓶土產白蘭地(1060美元)。這些禮物大多交給總務署處理。