2019全球空氣品質報告：微粒汙染摧殘中國大陸和南亞

研究人員周二（25日）發布報告指出，全球致命微粒汙染物濃度最高的200座城市中，將近90%位在中國大陸和印度，其餘大部分位在巴基斯坦和印尼。

根據IQAir Group與環保團體「綠色和平」聯合公布的《 2019全球空氣品質報告》，將人口數量納入考量，孟加拉為PM2.5汙染最嚴重的國家，其次是巴基斯坦、蒙古、阿富汗和印度。

中國排名第11名。

直徑為2.5微米或更小的顆粒物—大約是人類頭髮寬度的三十分之一—為最危險的空氣汙染種類。

在全球1000萬人口以上的巨型城市中，2019年PM2.5汙染最嚴重的是印度首都新德里，其次依序是是巴基斯坦的拉合爾、孟加拉首都達卡、印度加爾各答、中國臨沂和天津，以及印尼雅加達。

緊接著是新冠肺炎疫情爆發地武漢，以及成都和北京。

這份IQAir的報告是根據全球近5000座城市的數據得來。