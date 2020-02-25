利比亞雙方都強硬 聯合國角色尷尬

即使雙方都不想談判，聯合國還是試圖挽救！在利比亞國民軍發動對首都的轟炸攻勢後，利比亞政府跟國民軍在日內瓦談判的代表近日都宣布不願再進行談判。但聯合國仍不放棄與雙方積極溝通，試圖停止這場已持續一年，造成超過千人死亡、14萬人流離失所的悲劇。

根據《半島電視台》的報導，在國民軍轟炸完利比亞首都的黎波底後，反而是國民軍在日內瓦的談判代表厄爾瑪宣布，由於聯合國在國民軍提出的13人委員會名單中，只同意8個人選，因此宣布不再跟聯合國承認的利比亞政府談判。隨後利比亞政府也跟進，決議雙方在軍事問題解決以前，將不會再有接觸。

聯合國陷尷尬處境

這讓搓合雙方談判的聯合國非常尷尬，因為在雙方宣布停止談判前，聯合國利比亞談判小組才宣布，雙方的資深軍事將領都確定要簽下停戰協議，而且聯合國本來預計，26日會再度邀集雙方談判代表，就雙方的軍事行動、利比亞的經濟制裁等問題繼續討論。

雖然聯合國的談判代表薩拉傑仍堅持26日的對話會如期舉行，但《半島》分析，利比亞政府對於聯合國的談判頗感失望，雙方沒有具體進展，聯合國也沒有給出實質承諾，哈夫塔也對談判興趣缺缺，整體局勢距離和平愈來愈遠。

根據土耳其《阿納多盧通訊社》報導，利比亞政府首相阿薩傑呼籲國際社會要對利比亞負責，並明確要求哈夫塔從首都的黎波底撤離、解除包圍狀態，但也批評如果哈夫塔繼續強攻，26日的對話將不會實現。

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